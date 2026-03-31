இந்தியா

மளிகைப் பொருட்கள் வாங்க மாதம் ரூ. 2,500 ரீசார்ஜ், இலவச சிலிண்டர்: கேரளாவில் பாஜக தேர்தல் அறிக்கை

தகுதியான பெண்கள், விதவைகள் மற்றும் 70 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கு மாதம் ரூ.3,000 நலத்திட்ட ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும் என பாஜக தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Published on

கேரள மாநில சட்டசபை தேர்தல் வருகிற ஏப்ரல் 13-ந்தேதி ஒரு கட்டமாக நடைபெற இருக்கிறது. இந்த தேர்தலுக்கான தேர்தல் அறிக்கையை பாஜக வெளியிட்டுள்ளது. அதில் இடம் பிடித்துள்ள முக்கிய வாக்குறுதிகள் பின்வருமாறு:-

* ஏழைப் பெண்களுக்கு மருந்துகள், மளிகை பொருட்கள் வாங்குவதற்காக மாதம் ரூ.2,500 ரீசார்ஜ் செய்யக்கூடிய பக்ஷ்ய ஆரோக்கிய சுரக்ஷா அட்டை வழங்கப்படும்.

* கேரளாவில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அமைக்கப்படும்

* திருவனந்தபுரத்தை கண்ணூருடன் இணைக்கும் அதிவேக ரெயில் பாதை அமைக்கப்படும்.

* ஏழை குடும்பங்களுக்கு ஓணம் மற்றும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைகளின்போது தலா ஒன்று என, ஆண்டுக்கு இரண்டு இலவச எல்.பி.ஜி. சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படும்.

* கேரளாவில் உள்ள சபரிமலை, குருவாயூர் போன்ற வழிபாட்டுத் தலங்கள், தேவஸ்வம் வாரியங்களை மறுசீரமைப்பதன் மூலம் பாதுகாக்கப்படும்.

* முல்லைப்பெரியாறு அணையில் தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர், கேரளாவிற்கு பாதுகாப்பு

* கேரளாவில் உள்ள ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் மாதம் 20,000 லிட்டர் இலவச தண்ணீர் வழங்கப்படும்

* தகுதியான பெண்கள், விதவைகள் மற்றும் 70 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கு மாதம் ரூ.3,000 நலத்திட்ட ஓய்வூதியம் வழங்கப்படும்.

இவ்வாறு தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

BJP
Kerala Election 2026

Related Stories

No stories found.
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com