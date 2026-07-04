கணவரை கொலை செய்து குளியலறையில் புதைத்த பெண்

உத்தரபிரதேச மாநிலம் ஆக்ராவைச் சேர்ந்தவர் சுரேந்திர ஷர்மா (வயது 44). இவரது மனைவி ரூபி. கடந்த 45 நாட்களுக்கு முன்பு கணவன், மனைவிக்குள் தகராறு ஏற்பட்டது. இதில் ஆத்திரமடைந்த ரூபி கணவரை கொலை செய்துள்ளார். வீட்டில் உள்ள குளியலறையில் குழி தோண்டி உடலை புதைத்தார். மேலும் தனது கணவரை காணவில்லை என போலீசில் புகார் அளித்தார்.
அவர் தினமும் தன்னைச் சுற்றியுள்ளவர்களிடம் அழுது வந்தார். அவர் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் அனைத்தையும் மீறி, போலீசாரால் அவரைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.
ரூபியின் நடத்தையில் சந்தேகம் கொண்ட போலீசார், அவரிடம் விசாரணை நடத்தினர். வீடு முழுவதும் முழுமையான சோதனை நடத்தினர்.
குளியலறைத் தரையில் புதிதாகப் பூசப்பட்ட சுவர்களின் தடயங்களைக் கண்டபோது போலீசாருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது. தொழிலாளர்களின் உதவியுடன் பள்ளம் தோண்டினர். அப்போது சுரேந்திர ஷர்மாவின் உடல் குளியலறைத் தரைக்கு அடியிலிருந்து மீட்கப்பட்டது.
கைது
ரூபியை கைது செய்து கொலைக்கான உண்மையான காரணம் குறித்தும் விசாரித்து வருகின்றனர். உடலை மறைக்க வேறு யாராவது உதவினார்களா? என விசாரித்து வருகின்றனர்.
பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை மற்றும் தடயவியல் விவரங்களின் அடிப்படையில் இந்த வழக்கில் மேலும் பல தகவல்கள் வெளிவர வாய்ப்புள்ளது என்று போலீசார் தெரிவித்தனர்.