இந்தியா

மே மாத மொத்த ஜி.எஸ்.டி. வசூல் 3.2 சதவீதம் உயர்வு!

ஏப்ரல் மாதத்தில் ஜிஎஸ்டி வசூல், இதுவரை இல்லாத உச்சபட்சமாக ரூ. 2.43 லட்சம் கோடியை எட்டியது.
சரக்கு மற்றும் சேவைகளின் விநியோகம் மேம்பட்டதாலும், இறக்குமதி மூலம் வசூல் தொடர்ந்து அதிகரித்த காரணத்தாலும், மே மாதத்தில் மொத்த ஜி.எஸ்.டி. வசூல் 3.2 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.1.94 லட்சம் கோடியை தாண்டியுள்ளது என்று அரசாங்கத் தரவுகள் தெரிவித்துள்ளன.

கடந்த 2025 மே மாதத்தில் மொத்த ஜி.எஸ்.டி. வசூல் ரூ. 1.88 லட்சம் கோடியாக இருந்தது. அறிக்கை செய்யப்பட்ட மாதத்தில் உள்நாட்டு பரிவர்த்தனைகள் மூலமான மொத்த மத்திய ஜிஎஸ்டி (CGST) வசூல் ரூ. 37,397 கோடியாகவும், மாநில ஜிஎஸ்டி (SGST) ரூ. 45,143 கோடியாகவும், ஒருங்கிணைந்த ஜிஎஸ்டி (IGST) ரூ. 51,990 கோடியாகவும் இருந்தது.

அறிக்கை செய்யப்பட்ட காலகட்டத்தில், வரி விதிக்கக்கூடிய பொருட்களின் வழங்கல் உள்நாட்டு தேவையை பிரதிபலிக்கும் வகையில் 26.9 சதவீதம் அதிகரித்தது. அதே சமயம், சேவை துறைக்கான வழங்கல் 22.2 சதவீதம் அதிகரித்து, உள்நாட்டு நுகர்வில் உள்ள கட்டமைப்பு ரீதியான மீள்திறனை வெளிப்படுத்தியது.

மே மாதத்தில் இறக்குமதிகள் மூலமான IGST வசூல் 19.1 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 59,654 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது, இது தொழில்துறை திறன் விரிவாக்கத்தைக் குறிக்கிறது. சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) திருப்பி செலுத்துதல் 2.6 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 27,281 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

திருப்பி அளிக்கப்பட்ட தொகைகளை சரிசெய்த பிறகு, மே மாதத்தில் நிகர ஜிஎஸ்டி வருவாய் 3.3 சதவீதம் அதிகரித்து சுமார் ரூ. 1.67 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்தது. ஏப்ரல் மாதத்தில் ஜிஎஸ்டி வசூல், இதுவரை இல்லாத உச்சபட்சமாக ரூ. 2.43 லட்சம் கோடியை எட்டியது.

