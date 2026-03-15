இந்தியா

இந்தியாவில் தேர்தல் என்பது ஜனநாயக திருவிழா- ஞானேஷ் குமார்

Published on

தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களுக்கான தேர்தல் அட்டவணையை வெளியிடுவது தொடர்பான செய்தியாளர் சந்திப்பு நடைபெற்று வருகிறது.

டெல்லியில் இந்திய தேர்தல் தலைமைத்தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார்.

அப்போது அவர் உரையாற்றியதாவது:-

கடந்த சில மாதங்களாக 5 மாநிலங்களிலும் உயரதிகாரிகள், அரசியல் கட்சிகளை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது.

தேர்தல் நடைபெறும் 5 மாநிலங்களிலும் தேர்தல் ஆணையம் ஆய்வு செய்ததை அடுத்து இன்று தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாடு, கேரளா, மேற்கு வங்கம் மற்றும் புதுச்சேரி வாக்காளர்களுக்கு வாழ்த்துகள். வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணியில் களத்தில் உழைத்த, ஒத்துழைத்த ஊழியர்களுக்கு வாழ்த்துகள்.

5 மாநிலங்களிலும் மொத்தம் 17.4 கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க உள்ளனர். இதில், தமிழகத்தில் உள்ள 5.67 கோடி வாக்காளர் உள்பட 5 மாநிலங்களிலும் 17.4 கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க உள்ளனர்.

இளைஞர்கள், புதிய வாக்காளர்கள் அதிகளவில் வாக்களிக்க வேண்டும்.

சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக தமிழ்நாட்டில் 75,032 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்படும்.

தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் நடைபெறும் தேர்தல் பணியில் 8.5 லட்சம் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட 25 லட்சம் அதிகாரிகள் ஈடுபட உள்ளனர்.

இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டார்.

Election Commission
தேர்தல் ஆணையம்
ஞானேஷ் குமார்
Gyanesh Kumar
தேர்தல் ஆணையர்

Related Stories

No stories found.
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com