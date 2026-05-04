Kapil Sibal | இந்த தேர்தல் திருடப்பட்டு விட்டது, வீழ்த்தப்படவில்லை... கபில் சிபல் அதிரடி..!

மேற்கு வங்க சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் நிறுவன ரீதியான காரணிகளால் பாதிக்கப்பட்டன என்று மாநிலங்களவை உறுப்பினரும் மூத்த வழக்கறிஞருமான கபில் சிபல் குற்றம் சாட்டினார். இந்த தேர்தல் "வென்றெடுக்கப்பட்டதல்ல, மாறாகத் திருடப்பட்டதாகும்" என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
இது குறித்த எக்ஸ் தள பதிவில் அவர், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் (TMC) கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சியால் (BJP) தோற்கடிக்கப்படவில்லை என்றும், மாறாக இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடு, மத்திய ஆயுத காவல் படைகளின் (CAPF) குவிப்பு மற்றும் வாக்காளர்களின் வாக்குரிமை மறுக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் நிகழ்வுகள் ஆகியவற்றாலேயே தோற்கடிக்கப்பட்டது என்றும் சிபல் தெரிவித்தார்.
"மேற்கு வங்கம். திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியானது பா.ஜ.க.-வால் தோற்கடிக்கப்படவில்லை; மாறாக தேர்தல் ஆணையம், மத்திய படைகள் (CAPF) மற்றும் 2.5 மில்லியன் வாக்காளர்களின் வாக்குரிமை மறுக்கப்பட்டதன் மூலமே தோற்கடிக்கப்பட்டது. இத்தேர்தல் வென்றெடுக்கப்பட்டதல்ல, மாறாக திருடப்பட்டதாகும். நாம் மம்தாவுக்கு துணையாக நிற்க வேண்டும்," என்று அவர் கூறினார்.
மாநிலத் தேர்தல் முடிவுகளைத் தொடர்ந்து கடுமையான அரசியல் எதிர்வினைகள் எழுந்துள்ள சூழலில் சிபலின் இந்த கருத்துகள் வெளியாகியுள்ளன. மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக பெரும்பான்மையை பெற்று, முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜியின் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியை அரசியல் களத்திலிருந்து துடைத்தெறிந்துள்ளது.
மம்தா பானர்ஜியின் 13 ஆண்டுகால ஆட்சி முடிவை நெருங்கிக்கொண்டிருக்கும் நிலையில், இது அம்மாநில அரசியலில் பெரும் மாற்றத்தை குறிப்பதாக அமைந்துள்ளது.