Congress | கட்சிக்கு எதிராக வாக்களிப்பதா? 5 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை இடைநீக்கம் செய்த காங்கிரஸ்

ஹரியானாவில் சமீபத்தில் நடந்த மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் கட்சிக்கு எதிராக வாக்களித்த ஐந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களையும் காங்கிரஸ் கட்சி இடைநீக்கம் செய்தது. ஷைலி சௌத்ரி, ரேணு பாலா, சர்தார் ஜர்னைல் சிங், முகமது இல்யாஸ் மற்றும் முகமது இஸ்ரேல் ஆகியோர் கட்சிக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாக கண்டறிந்ததை அடுத்து, மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ராவ் நரேந்திர சிங் அவர்களுக்கு எதிராக இந்த உத்தரவை பிறப்பித்தார்.
இந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மார்ச் 16-ஆம் தேதியன்று நடைபெற்ற இரண்டு மாநிலங்களவை தேர்தலில் கட்சிக்கு எதிராக வாக்களித்தனர். கட்சியின் ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழு அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கக் கோரி நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தது. ஐந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களில் இருவர் மட்டுமே தங்கள் பதிலை சமர்ப்பிக்க அந்த குழுவின் முன் ஆஜரானார்கள்.
அவர்களின் பதிலை பரிசீலித்த பின்னர், கட்சியின் உயர் தலைமை அவர்களை காங்கிரஸின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து உடனடியாக இடைநீக்கம் செய்ய முடிவு செய்தது. மாநில ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையிலும், அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி (AICC) தலைவர் மல்லிகார்ஜுன் கார்கேவின் ஒப்புதலுடனும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக நரேந்திர சிங் தெளிவுபடுத்தினார்.
கட்சியின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வேட்பாளருக்கு எதிராக வாக்களித்ததன் மூலம் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கடுமையான ஒழுக்கமின்மையை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர் என்று அவர் கூறினார். கட்சிக்குள் ஒழுக்கம் முதன்மையானது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். கட்சியின் கூட்டு முடிவுகளுக்கு முரணான எந்தவொரு செயலுக்கும் எதிராக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்ற தெளிவான செய்தியை இந்த முடிவு அனைத்துத் தலைவர்களுக்கும் கட்சித் தொண்டர்களுக்கும் அளிக்கிறது என்றும் அவர் மேலும் கூறினார்.