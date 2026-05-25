காங்கிரஸ் கட்சியில் தலித்துகளுக்கு முக்கிய இடம் - ராகுல் காந்தி உறுதி

தலித் வாக்கு வங்கியுடன் தொடர்புடைய கட்சிகளின் எழுச்சிக்கும் வலுப்பெறுதலுக்கும் தனது கட்சியின் கொள்கைகளே காரணம் என மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம் சாட்டியுள்ளார். இந்த சூழலில் அவர் எந்தக் கட்சியையும் குறிப்பிடவில்லை என்றாலும், மாயாவதியின் பகுஜன் சமாஜ் கட்சி அல்லது பிஎஸ்பி போன்ற கட்சிகளே அவரது இலக்காக இருந்ததாகக் கருதப்பட்டது.
திங்களன்று கட்சி தலைமையகத்தில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் பட்டியல் சாதியினர் துறை கூட்டத்தில் பேசிய காந்தி, "1980-க்கள் மற்றும் 90-க்களில் காங்கிரஸ் தலித்துகளுக்காக சரியான நடவடிக்கைகளை எடுத்திருந்தால், சாதி அடிப்படையிலான பிராந்திய கட்சிகள் தோன்றியிருக்காது, தலித் சமூகமும் அவற்றின் பக்கம் திரும்பியிருக்காது," என்று கூறினார்.
மாற்றத்திற்கான செய்தியை வழங்கிய அவர், காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் தலித்துகள் இனி முக்கிய பங்கு வகிப்பார்கள் என்று உறுதிப்படுத்தினார். தலித் சமூகத்தை ஒன்றிணைப்பதிலும், அவர்களுக்குள் தன்னம்பிக்கையை வளர்ப்பதிலும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் நிறுவனர் காஞ்சி ராம் வெற்றி பெற்றதாகக் குறிப்பிட்டு, காந்தி அவரைப் பாராட்டினார் என, கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
அந்த கூட்டத்தில் பேசிய காந்தி, பா.ஜ.க. ஒருபுறம் பிராந்தியக் கட்சிகளைக் கலைக்க முயல்கிறது என்றும், மறுபுறம் தலித்துகளின் உரிமைகளைப் பறிக்கிறது என்றும் குறிப்பிட்டார். தலித்துகளுக்கு எதிரான அட்டூழியங்கள் அதிகரித்து வருவதாக கூறிய அவர், தனது கட்சி தலித் உரிமைகளுக்காகப் போராடும் என்றும், கட்சியின் கட்டமைப்பில் தலித்துகளுக்கு முக்கிய இடம் வழங்கப்படும் என்றும் உறுதிப்படுத்தினார். மேலும், காங்கிரஸ் பாபா சாகேப் அம்பேத்கரின் கனவுகளை நிறைவேற்றும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.