நாட்டில் நக்சலிசம் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டது: உள்துறை மந்திரி பெருமிதம்

சத்தீஸ்கர் மாநிலம் ஜக்தல்பூரில் உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:
சத்தீஸ்கரில் பாஜக அரசு பொறுப்பேற்ற டிசம்பர் 13, 2023 அன்று நக்சலிசத்தை முழுமையாக ஒழிப்பதற்கான உறுதியான இயக்கம் தொடங்கியது.
மார்ச் 31 2026-க்குள் நாட்டில் நக்சலிசத்தை முழுமையாக ஒழிப்பதற்கான தீர்மானம் நிறைவேற்றுவதற்காக ஆகஸ்ட் 24, 2024 அன்று அனைத்து மாநிலங்களின் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர்களின் கூட்டம் கூட்டப்பட்டது.
பாதுகாப்புப் படையினரின் வீரம், தைரியம் மற்றும் உன்னத தியாகத்தின் காரணமாக, நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்கு முன்பே நாட்டில் இருந்து நக்சலிசம் முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்பட்டுள்ளது.
நக்சலிசத்தை ஒழிப்பதற்காக மத்திய அரசுக்கு பல மாநிலங்கள் (பாஜக அரசு இல்லாத மாநிலங்கள்) உதவியுள்ளன. ஆனால் சத்தீஸ்கரில் ஆட்சியில் இருந்த முந்தைய காங்கிரஸ் அரசு எந்த உதவியும் செய்யவில்லை.
சத்தீஸ்கரில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகுதான் பஸ்தரில் எங்களால் நக்சலிசத்தை ஒழிக்கமுடிந்தது. வளர்ச்சி சென்றடையாததால் தான் நக்சலிசம் செழித்தது என சில அறிவுஜீவிகள் பல ஆண்டுகளாக கூறி வருகின்றன. ஆனால் உண்மை இதற்கு நேர்மாறானது.
நக்சலிசம் இருந்ததால்தான் இந்தப் பகுதிகளுக்கு வளர்ச்சி சென்றடையவில்லை. நக்சல் பாதிப்புள்ள பகுதிகளை விடவும் நாட்டில் மிகவும் பின்தங்கிய பல பகுதிகள் இருந்தன. அங்கு நக்சலிசம் இல்லை. அந்தப் பகுதிகள் படிப்படியாக வளர்ச்சிப் பாதையில் முன்னேறின.
ஒரு காலத்தில் நக்சலிசத்தின் பிடியில் இருந்த பகுதிகளில் இனி புதிய தொலைநோக்குப் பார்வையுடன் கூடிய ஒரு விரிவான வளர்ச்சி ஏற்படும் என தெரிவித்தார்.