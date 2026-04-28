WB Polls | 2-ஆம் கட்ட வாக்குப்பதிவுக்கான ஏற்பாடுகள் தயார் - தேர்தல் ஆணையம்

மேற்கு வங்கத்தில் நடைபெறவுள்ள இரண்டாம் கட்ட தேர்தலை முன்னிட்டு, தேர்தல் பணியாளர்கள் வாக்குச்சாவடிகளை நோக்கி பயணிக்க தொடங்கியுள்ளனர். இதில், வடக்கு 24 பர்கானாக்கள் மாவட்டத்தில் உள்ள சந்தேஷ்காலி சட்டமன்ற தொகுதியின் தொலைதூர ஆற்று பகுதிகளும் அடங்கும் என்று இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் (ECI) தெரிவித்தது.
"அனைத்து ஏற்பாடுகளும் நிறைவடைந்துவிட்டன. இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் வாக்குப்பதிவு குழுக்கள் தத்தமது வாக்குச்சாவடிகளை நோக்கி பயணித்து வருகின்றன.மேற்கு வங்கத்தின் வடக்கு 24 பர்கானாக்கள் மாவட்டத்தில் உள்ள 123-சந்தேஷ்காலி சட்டமன்ற தொகுதியின் ஆற்று பகுதிகளை சென்றடைய, அவர்கள் படகுகள் மூலம் ஆறுகளை கடந்து செல்கின்றனர்," என்று இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் எக்ஸ் (முன்னர் ட்விட்டர்) தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளது.
முன்னதாக, மேற்கு வங்கத்தின் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி மனோஜ் குமார் அகர்வால், மக்கள் அனைவரும் வாக்குச்சாவடிகளுக்கு சென்று தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்யுமாறு வலியுறுத்தினார்.
"அனைவரும் வாக்களிக்க அனுமதிப்பதே இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் குறிக்கோளாகும். உங்கள் அனைவரையும் உங்கள் வாக்குச்சாவடிகளுக்கு சென்று உங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்ய வேண்டும். எங்கு வன்முறை சம்பவங்கள் பதிவானாலும், அங்கு நாங்கள் உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வோம்.
நாங்கள் அனைத்து சவால்களையும் எதிர்கொள்வோம். உயரமான கட்டிடங்களில் வசிப்போர் குறித்த பட்டியலை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம்; அவர்களில் பெரும்பாலானோருக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அந்த உயரமான கட்டிடங்களுக்குள்ளேயே சில வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்படும்," என்று அவர் கூறினார்.
ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியிலும் வாக்காளர்களுக்கு தேவையான அனைத்து விதமான அடிப்படை வசதிகளும் செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்வேதா அகர்வாலும் தெரிவித்தார்.