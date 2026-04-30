Boat Capsized | திடீரென மூழ்கிய சொகுசு கப்பல்... 6 சுற்றுலா பயணிகள் உயிரிழப்பு... மீட்பு பணிகள் தீவிரம்!

மத்திய பிரதேசத்தின் பர்கி அணையில் விடுமுறைக்காலப் பயணிகளை ஏற்றிச் சென்ற சுற்றுலாப் படகு மூழ்கியதால் ஒரு பயங்கர பேரழிவாக மாறியது. இந்த சம்பவம் தீவிர மீட்பு முயற்சிகளை தூண்டி, உயிரிழப்புகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்து வருகிறது.
ஜபல்பூரில் உள்ள கமரியா தீவு அருகே, மத்திய பிரதேச சுற்றுலா துறைக்கு சொந்தமான, 29 சுற்றுலா பயணிகளை ஏற்றி சென்ற சொகுசு கப்பல், திடீரென ஏற்பட்ட புயலின்போது நிலைதடுமாறி கொந்தளிக்கும் கடலில் மூழ்கியதாக கூறப்படுகிறது.
சில கணங்களில், இன்பப் பயணம் ஒரு பயங்கரக் கனவாக மாறியது. அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, 15 சுற்றுலா பயணிகள் கடுமையாக போராடி, நீந்தி பாதுகாப்பான இடங்களை அடைந்தனர். இருப்பினும், இரண்டு பெண்கள் உட்பட ஆறு பேர் உயிரிழந்தது இதுவரை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும் எட்டு பேரைக் காணவில்லை என்பதால், இறப்பு எண்ணிக்கை மேலும் உயரக்கூடும் என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது. பலத்த காற்று மற்றும் திடீர் வானிலை மாற்றங்கள் கப்பலை தாக்கியபோது, அது நிலைதடுமாறி மூழ்கியதாக காட்சிகளை நேரில் கண்டவர்கள் விவரித்தனர்.
இது குறித்த தகவல் கிடைத்தவுடன், மாநில பேரிடர் மீட்பு படையின் (SDRF) மீட்பு குழுவினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து, சக்திவாய்ந்த தேடல் விளக்குகளின் உதவியுடன் இரவு முழுவதும் தீவிர தேடுதல் நடவடிக்கையை தொடங்கினர். காயமடைந்தவர்கள் ஜபல்பூர் மருத்துவ கல்லூரிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர், அங்கு அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
உயிர் காப்பு அங்கி அணிந்திருந்த கப்பல் கேப்டன் மகேஷ் படேல் உயிர் தப்பி மீட்கப்பட்டார்.
பர்கி அணையின் கருமையான நீரும், குறைந்த பார்வைத்திறனும் சேர்ந்து, மீட்புப் பணியை மிகவும் சவாலானதாக ஆக்கியுள்ளன.
அவசரகால நடவடிக்கைகள் தீவிரமடைந்ததை அடுத்து, மாவட்ட ஆட்சியர் ராகவேந்திர சிங்கும், ஜபல்பூர் காவல் கண்காணிப்பாளர் சம்பத் உபாத்யாயும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர்.