Bail | 3-வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை... குற்றம்சாட்டப்பட்ட பள்ளி ஊழியருக்கு ஜாமீன் வழங்கிய நீதிமன்றம்

மேற்கு டெல்லியின் ஜனக்புரி பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளிக்குள், மூன்று வயது சிறுமி 57 வயது ஊழியரால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. பள்ளி நேரத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரால் தனது மகள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதாகக் கூறி, பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் தாய் ஜனக்புரி காவல் நிலையத்தில் மே 1 ஆம் தேதி புகார் அளித்தபோது இந்தச் சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.
புகாரின்படி, அக்குழந்தை பள்ளியில் சேர்க்கப்பட்ட இரண்டாவது நாளான ஏப்ரல் 30 அன்று பள்ளிக்கு சென்றது. வீட்டிற்கு திரும்பிய பிறகு, அவள் வலி இருப்பதாகக் கூறினாள். அவளது தாய் விசாரித்தபோது, பள்ளியில் உள்ள ஒரு தனிமையான பகுதிக்கு தன்னை அழைத்துச் சென்றதாகவும், அங்கு அந்த நபர் தன்னைத் தாக்கியதாகவும் அந்தச் சிறுமி கூறினாள்.
புகாரின் அடிப்படையில், பாரதிய நியாய சம்ஹிதாவின் பிரிவு 64(1) மற்றும் பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கும் (POCSO) சட்டத்தின் பிரிவு 6 ஆகியவற்றின் கீழ் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
குழந்தை குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை அடையாளம் காட்டியதை அடுத்து, 57 வயதான பள்ளி காப்பாளர் மே 1 அன்று கைது செய்யப்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்தது. பின்னர் அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலில் வைக்கப்பட்டார்.
இருப்பினும், அரசுத் தரப்பின் கடும் எதிர்ப்பையும் மீறி, மே 7 அன்று துவாரகாவில் உள்ள நீதிமன்றம் அவருக்கு ஜாமீன் வழங்கியது. பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து வருவதாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட உடனேயே உரிய நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்கப்படவில்லை என்று சிறுமியின் தாய் குற்றம் சாட்டினார். மேலும், இந்த விவகாரத்தில் ஒரு பள்ளி ஆசிரியர் சம்பந்தப்பட்டிருந்ததாகவும், காவல்துறை விசாரணையின்போது அவரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டதாகவும் அவர் கூறினார்.
விசாரணையின் போது, குழந்தையும் அவரது குடும்பத்தினரும் காவல் நிலையத்தில் பல மணி நேரம் காத்திருக்க வைக்கப்பட்டதாக அவர் மேலும் குற்றம் சாட்டினார். இதற்கிடையில், ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவர் சௌரப் பரத்வாஜ், 57 வயதான பராமரிப்பாளருக்கு ஜாமீன் வழங்கப்பட்டதை கடுமையாக கண்டித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.