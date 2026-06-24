பெண்கள் மருத்துவம்

பெண்களே உஷார்! இந்த 8 அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனே மருத்துவரை அணுகுங்கள்!

PCOD மற்றும் PCOS என்பது பெண்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தையும் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியத்தையும் பாதிக்கக்கூடிய முக்கிய ஹார்மோன் கோளாறுகளாகும்.
PCOD and PCOS are major hormonal disorders
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PCOD மற்றும் PCOS என்பது பெண்களின் ஹார்மோன் சமநிலையை பாதிக்கும் பொதுவான உடல்நலப் பிரச்சனைகளாகும். குறிப்பாக 15 முதல் 45 வயதுக்குட்பட்ட பெண்களிடம் அதிகமாகக் காணப்படுகிறது. இந்த பிரச்சனை மாதவிடாய் சுழற்சி, கருவுறுதல் திறன், உடல் எடை மற்றும் மனநலத்தையும் பாதிக்கக்கூடும்.

PCOD மற்றும் PCOS இடையேயான வித்தியாசம்:

PCOD

கருப்பையில் சிறிய நீர்க்கட்டிகள் உருவாகும். இதனை பொதுவாக வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களால் கட்டுப்படுத்தலாம். இது ஒப்பீட்டளவில் குறைவான பாதிப்பையே உண்டாக்கும்.

PCOS

இவை ஹார்மோன் கோளாறு காரணமாக ஏற்படும் சிக்கலான நிலையாகும். இதற்கு நீண்டகால மருத்துவ கண்காணிப்பு தேவைப்படலாம். ஆனால் இது அதிக உடல்நல ஆபத்துகளை ஏற்படுத்தும்.

முக்கிய அறிகுறிகள்:

1.ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய்:

*மாதவிடாய் தாமதமாக வருதல்

*சில மாதங்கள் மாதவிடாய் வராமல் இருப்பது

*அதிக அல்லது குறைந்த இரத்தப்போக்கு

2. உடல் எடை அதிகரித்தல்:

*குறிப்பாக வயிற்றுப் பகுதியில் கொழுப்பு சேருதல்

*எடை குறைப்பதில் சிரமம்

3. முகப்பருக்கள்:

முகம், கழுத்து, முதுகு போன்ற பகுதிகளில் அதிக பருக்கள்

4. தேவையற்ற முடி வளர்ச்சி:

முகம், மார்பு, வயிறு போன்ற இடங்களில் அதிக முடி வளர்தல்

5. தலைமுடி உதிர்தல்:

ஆண்களைப் போல முன்பகுதியில் முடி மெலிதாகுதல்

6. கருவுறுதல் சிக்கல்கள்:

முட்டை வெளியேற்றம் சரியாக நடக்காததால் கருத்தரிப்பில் சிரமம்

7. சரும மாற்றங்கள்:

கழுத்து மற்றும் அக்குள் பகுதிகளில் கருமை நிறம் ஏற்படுதல்

8. மனநல பாதிப்புகள்:

மனஅழுத்தம், பதட்டம், தன்னம்பிக்கை குறைவு

PCOD / PCOS ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள்:

*ஹார்மோன் சமநிலையின்மை

*ஆண் ஹார்மோனான ஆண்ட்ரோஜன் அதிகரிப்பதால் இந்த பிரச்சினை ஏற்படலாம்.

*இன்சுலின் எதிர்ப்பு

*உடல் இன்சுலினை சரியாக பயன்படுத்த முடியாதபோது ஹார்மோன் மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன.

காரணம்:

*வாழ்க்கை முறை காரணிகள்

*உடற்பயிற்சி இல்லாமை

*அதிக ஜங்க் உணவுகள் எடுத்துக்கொள்வது

*தூக்கமின்மை

*அதிக மனஅழுத்தம்

மருத்துவ பரிசோதனைகள்:

மருத்துவர் பின்வரும் பரிசோதனைகளை பரிந்துரைக்கலாம்:

*இடுப்புப் பகுதி அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன்

*ஹார்மோன் ரத்தப் பரிசோதனைகள்

*ரத்த சர்க்கரை பரிசோதனை

*தைராய்டு பரிசோதனை

*உடல் எடை மற்றும் BMI மதிப்பீடு

தீர்வுகள் மற்றும் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள்:

*ஆரோக்கியமான உணவு, காய்கறிகள், பழங்கள், சிறுதானியங்கள், முழுதானிய உணவுகள், பருப்பு வகைகள், நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகள் போன்றவற்றை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.

தவிர்க்க வேண்டியவை:

•குளிர்பானங்கள்

•அதிக சர்க்கரை உணவுகள்

•ஜங்க் உணவுகள்

•அதிக எண்ணெய் உணவுகள்

தினமும் 30-45 நிமிடங்கள் நடைப்பயிற்சி, உடற்பயிற்சி, யோகா, சைக்கிள் ஓட்டுதல், நீச்சல் மற்றும் மனஅழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்த தியானம், யோகா, போதுமான தூக்கம் (7-8 மணி நேரம்) போன்றவை மிகவும் அவசியம்.

மருத்துவ சிகிச்சைகள்:

*ஹார்மோன் மருந்துகள்

*மாதவிடாய் சுழற்சியை ஒழுங்குபடுத்த மருத்துவர் சில ஹார்மோன் மாத்திரைகளை பரிந்துரைக்கலாம்.

*இன்சுலின் எதிர்ப்பைக் குறைக்கும் மருந்துகள்

*இன்சுலின் அளவை கட்டுப்படுத்த சில மருந்துகள் வழங்கப்படலாம்.

கருத்தரிப்பு சிகிச்சை:

கருவுற விரும்பும் பெண்களுக்கு முட்டை வெளியேற்றத்தை தூண்டும் சிகிச்சைகள் வழங்கப்படலாம்.

அறுவை சிகிச்சை:

மிகவும் அரிதான சந்தர்ப்பங்களில் மட்டுமே தேவைப்படலாம்.

PCOS-ஐ புறக்கணித்தால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்:

*வகை 2 நீரிழிவு நோய்

*உயர் ரத்த அழுத்தம்

*இதய நோய் அபாயம்

*கருவுறுதல் சிக்கல்கள்

*கருப்பை உள்சவ்வு தொடர்பான பிரச்சினைகள்

*மனநல பாதிப்புகள்

மருத்துவர்களின் ஆலோசனைகள்:

✔ மாதவிடாய் ஒழுங்கற்றிருந்தால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகுங்கள்.

✔ தன்னிச்சையாக மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்.

✔ உடல் எடையை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருங்கள்.

✔ சீரான உணவு மற்றும் உடற்பயிற்சியை பின்பற்றுங்கள்.

✔ ஆண்டுதோறும் உடல்நல பரிசோதனை மேற்கொள்ளுங்கள்.

PCOD மற்றும் PCOS என்பது பெண்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தையும் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியத்தையும் பாதிக்கக்கூடிய முக்கிய ஹார்மோன் கோளாறுகளாகும். ஆனால் ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிந்து, சரியான உணவுமுறை, உடற்பயிற்சி, வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் மற்றும் மருத்துவ சிகிச்சைகளைப் பின்பற்றினால் இதை வெற்றிகரமாக கட்டுப்படுத்த முடியும். அறிகுறிகளை அலட்சியம் செய்யாமல் மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்ல ஆரோக்கியத்திற்கான முதல் படியாகும்.

ஆரோக்கியம்
PCOS
ஆரோக்கிய உணவு
உடல்நலம்.
PCOD
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