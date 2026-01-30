என் மலர்
பொது மருத்துவம்
உங்களின் உண்மையான 'வாழ்க்கைத் துணை'
- உங்கள் உடம்பு மட்டும்தான் நீங்கள் வாழும் வரைக்கும் நிலையான உங்களுக்குரிய விலாசம் என்பதை ஞாபகத்தில் வையுங்கள்.
- உங்களைத் தவிர வெளி ஆட்கள் வேறு யாரும் உங்கள் உடம்புக்கு பாதுகாப்பாக இருக்க முடியாது.
வாழ்வில் கடைசி வரை உங்களுடன் கூட வரும் உண்மையான துணை யார் என்று நினைக்கிறீர்கள்?
அம்மா?
அப்பா?
மனைவி?
கணவன்?
மகன்?
மகள்?
நண்பர்கள்?
இவர்கள் யாரும் இல்லை. உங்கள் உண்மையான வாழ்க்கைத் துணை, உங்கள் உடம்புதான். உங்கள் உடம்பு செயல்படுவதை நிறுத்திவிட்டால் உங்களுடன் யாரும் இருக்கப் போவதில்லை.
பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வரை உங்களுடன் இருக்கப் போவது உங்கள் உடம்பே. உங்கள் உடம்புக்காக நீங்கள் எவ்வளவு பொறுப்புணர்வுடன் இருக்கிறீர்களோ, அந்த அளவுக்கு உங்கள் உடம்பு உங்களைப் பார்த்துக்கொள்ளும்.
நீங்கள் என்ன உண்கிறீர்கள், என்ன உடற்பயிற்சி செய்கிறீர்கள், எந்த அளவுக்கு உடலுக்கு ஓய்வு தருகிறீர்கள், மன அழுத்தத்தை எவ்வாறு கையாளுகிறீர்கள் என்பதையெல்லாம் பொறுத்துத்தான் உங்கள் உடம்பு உங்களைப் பாதுகாக்கும்.
உங்கள் உடம்பு மட்டும்தான் நீங்கள் வாழும் வரைக்கும் நிலையான உங்களுக்குரிய விலாசம் என்பதை ஞாபகத்தில் வையுங்கள்.
உங்களைத் தவிர வெளி ஆட்கள் வேறு யாரும் உங்கள் உடம்புக்கு பாதுகாப்பாக இருக்க முடியாது என்பதையும் நினைவில் கொள்ளுங்கள். அந்த உடம்பில், மூச்சுப் பயிற்சி-நுரையீரல்களுக்கு தியானப் பயிற்சி-மனதுக்கு யோகாசனப் பயிற்சி- முழு உடம்புக்கு நடைபயிற்சி-இதயத்துக்கு சிறந்த உணவு- செரிமான உறுப்புகளுக்கு நல்ல எண்ணங்கள்- ஆன்மாவுக்கு நற்செயல்கள்- உலகுக்கு இதை உணர்ந்து வாழும்போது வாழ்க்கை வளமாகும், இனிமையாகும்.