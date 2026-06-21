பொது மருத்துவம்

இரும்புச்சத்து முதல் இளமை வரை-முருங்கைக் கீரை தரும் அசாத்திய பலன்கள்! மிஸ் பண்ணாதீங்க!

முருங்கைக் கீரையை வாரத்தில் குறைந்தது இரண்டு அல்லது மூன்று முறை உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது நல்லது.
Incredible Benefits of Drumstick Leaves
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முருங்கை மரம் தமிழர்களின் பாரம்பரிய உணவு முறையில் முக்கிய இடம் பெற்ற ஒரு அற்புதமான தாவரமாகும். இதன் இலைகளான முருங்கைக் கீரை அதிகளவு ஊட்டச்சத்துக்களைக் கொண்டிருப்பதால் “அற்புதக் கீரை” என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. உடலின் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் திறன் கொண்ட இந்தக் கீரை, மருத்துவ குணங்களாலும் சிறந்து விளங்குகிறது.

முருங்கைக் கீரையின் ஊட்டச்சத்து மதிப்பு:

முருங்கைக் கீரையில் பல்வேறு வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் நிறைந்துள்ளன. இதில், வைட்டமின் A, வைட்டமின் C, வைட்டமின் E, கால்சியம், இரும்புச்சத்து, பொட்டாசியம், மக்னீசியம், புரதச்சத்து, நார்ச்சத்து, ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் உள்ளன. இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் உடலின் வளர்ச்சி மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு மிகவும் அவசியமானவை.

முருங்கைக் கீரையின் முக்கிய நன்மைகள்:

1.நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது:

முருங்கைக் கீரையில் உள்ள வைட்டமின் C மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வலுப்படுத்துகின்றன. இதனால் சளி, காய்ச்சல் போன்ற தொற்றுநோய்கள் வருவதற்கான வாய்ப்பு குறைகிறது.

2.கண் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கிறது:

வைட்டமின் A அதிகமாக இருப்பதால் கண்பார்வையை மேம்படுத்துகிறது. மாலைக்கண் நோய் போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படாமல் தடுக்க உதவுகிறது.

3. எலும்புகளை பலப்படுத்துகிறது:

கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் நிறைந்துள்ளதால் எலும்புகள் மற்றும் பற்களின் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் நல்லது. குழந்தைகள் மற்றும் வயதானவர்கள் இதை அடிக்கடி உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது பயனளிக்கும்.

4.ரத்தச்சோகையைத் தடுக்கிறது:

இரும்புச்சத்து அதிகமாக இருப்பதால் ரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபின் அளவை அதிகரிக்க உதவுகிறது. குறிப்பாக பெண்கள் மற்றும் கர்ப்பிணிகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக கருதப்படுகிறது.

5.நீரிழிவு நோயைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது:

முருங்கைக் கீரை இரத்த சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்த உதவுவதாக பல ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. எனவே நீரிழிவு நோயாளிகள் மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் இதை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.

6.இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது:

கொலஸ்ட்ரால் அளவைக் குறைக்க உதவுவதால் இதய நோய் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது. ரத்த ஓட்டத்தை சீராக வைத்திருக்கவும் உதவுகிறது.

7.செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது:

நார்ச்சத்து நிறைந்துள்ளதால் மலச்சிக்கலைத் தடுக்கிறது. குடல் இயக்கத்தை சீராக்கி செரிமான மண்டலத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கிறது.

8.உடல் சோர்வை குறைக்கிறது:

புரதம் மற்றும் பல்வேறு தாதுக்கள் இருப்பதால் உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை வழங்குகிறது. தொடர்ந்து உழைக்கும் நபர்களுக்கு இது சிறந்த இயற்கை உணவாகும்.

9.தோல் மற்றும் தலைமுடி ஆரோக்கியம்:

முருங்கைக் கீரையில் உள்ள வைட்டமின் E மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் தோலை இளமையாக வைத்திருக்க உதவுகின்றன. தலைமுடி உதிர்வைக் குறைத்து முடி வளர்ச்சிக்கும் உதவுகிறது.

10.உடல் எடையை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது:

குறைந்த கலோரி மற்றும் அதிக நார்ச்சத்து கொண்டதால் நீண்ட நேரம் பசியை கட்டுப்படுத்துகிறது. இதனால் உடல் எடையைக் குறைக்க விரும்புபவர்களுக்கு இது நல்ல உணவாக அமைகிறது.

பெண்களுக்கு முருங்கைக் கீரையின் சிறப்புப் பலன்கள்:

கர்ப்ப காலத்தில் தேவையான இரும்புச்சத்து மற்றும் கால்சியத்தை வழங்குகிறது. தாய்ப்பால் சுரப்பை அதிகரிக்க உதவுகிறது என்று பாரம்பரியமாக நம்பப்படுகிறது. பெண்களிடம் பொதுவாக காணப்படும் ரத்தச்சோகை பிரச்சனையைக் குறைக்க உதவுகிறது.

குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள்:

உடல் மற்றும் மூளை வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்துகிறது. எலும்புகள் வலுவாக வளர உதவுகிறது. ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகளைத் தடுக்கிறது.

முருங்கைக் கீரையை உணவில் சேர்க்கும் முறைகள்:

முருங்கைக் கீரை கூட்டு, முருங்கைக் கீரை பொரியல், கீரை அடை, சூப், பருப்பு சேர்த்து கடைசல், கீரை சாறு, சப்பாத்தியுடன் கீரை மசாலா

முருங்கைக் கீரையின் முக்கியத்துவம்:

இன்றைய வேகமான வாழ்க்கை முறையில் பலர் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். அதற்கு எளிதில் கிடைக்கும், மலிவான மற்றும் இயற்கையான தீர்வாக முருங்கைக் கீரை விளங்குகிறது. "உணவே மருந்து" என்ற கொள்கைக்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக முருங்கைக் கீரையை கூறலாம். கிராமப்புறங்களில் மட்டுமல்லாமல் நகர்ப்புறங்களிலும் இதன் பயன்பாடு அதிகரித்து வருகிறது.

முருங்கைக் கீரை என்பது சாதாரண கீரை அல்ல. உடலுக்குத் தேவையான பல முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்கும் இயற்கையின் அரிய வரப்பிரசாதம். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி முதல் இதய ஆரோக்கியம் வரை பல்வேறு நன்மைகளை வழங்கும் இந்தக் கீரையை வாரத்தில் குறைந்தது இரண்டு அல்லது மூன்று முறை உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது நல்லது. ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கான எளிய, மலிவான மற்றும் சக்திவாய்ந்த உணவாக முருங்கைக் கீரை திகழ்கிறது.

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