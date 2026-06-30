பொது மருத்துவம்

இளைய தலைமுறையை உலுக்கும் மன அழுத்தம்!-மருத்துவர்கள் ஆலோசனை!

"சிரித்துக் கொண்டே வாழ்கிறார்கள்... ஆனால் உள்ளுக்குள் உடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்."
Stress Shaking the Younger Generation
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இது இன்றைய இளைஞர்களின் மனநிலையை மிகவும் துல்லியமாகச் சொல்லும் ஒரு வரி. வெளியில் உற்சாகமாகத் தோன்றும் பல இளைஞர்கள், உள்ளுக்குள் பதட்டம், பயம், தனிமை, தோல்வி அச்சம் மற்றும் எதிர்காலக் கவலையுடன் போராடிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

ஒருகாலத்தில் மன அழுத்தம் என்பது நடுத்தர வயதினருக்கான பிரச்சனை என்று கருதப்பட்டது. ஆனால் இன்று பள்ளி மாணவர்கள் முதல் கல்லூரி இளைஞர்கள், முதல் வேலைக்குச் செல்லும் இளம் தொழில்முனைவோர் வரை அனைவரையும் அது ஆக்கிரமித்து வருகிறது. இது தனிநபர் பிரச்சனை மட்டுமல்ல; சமூக, பொருளாதார மற்றும் பொது சுகாதார நெருக்கடியாக மாறியுள்ளது.

இந்தியாவில் மனநலப் பிரச்சனைகள் வேகமாக அதிகரித்து வருவதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரிக்கிறது. இந்தியாவில் மனநலக் கோளாறுகளால் ஏற்படும் பொருளாதார இழப்பு 2012-2030 காலகட்டத்தில் சுமார் 1.03 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் வரை இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

யுனிசெஃப் மற்றும் இந்திய அரசின் சமீபத்திய ஆய்வுகள், குழந்தைகள் மற்றும் இளம் பருவத்தினருக்கான மனநல சேவைகள் இன்னும் போதுமான அளவில் கிடைக்கவில்லை என்றும், பலர் உதவி கேட்காமல் அமைதியாகவே துன்பப்படுகிறார்கள் என்றும் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

ஏன் இன்றைய இளைஞர்கள் அதிக மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறார்கள்?

1. கல்வி-கனவா? சுமையா?

போட்டித் தேர்வுகள், அதிக மதிப்பெண், பெற்றோரின் எதிர்பார்ப்பு, நண்பர்களுடனான ஒப்பீடு ஆகியவை மாணவர்களின் மனநலத்தை கடுமையாக பாதிக்கின்றன. தோல்வியை ஏற்க முடியாத சூழல், மன அழுத்தத்தை மேலும் தீவிரப்படுத்துகிறது.

2. சமூக ஊடகங்களின் உளவியல் தாக்கம்:

இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப், ஃபேஸ்புக் போன்ற தளங்களில் பிறரின் "வெற்றிக் காட்சிகளை" தொடர்ந்து பார்ப்பதால், தங்களின் வாழ்க்கை தோல்வியாக இருப்பதாக பல இளைஞர்கள் உணர்கிறார்கள். இந்த ஒப்பீட்டு மனநிலை தாழ்வு மனப்பான்மை, பதட்டம் மற்றும் மனச்சோர்வை அதிகரிக்கிறது.

3.வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பொருளாதார அழுத்தம்:

படித்தும் வேலை கிடைக்காத நிலை, குறைந்த ஊதியம், கடன் சுமை, எதிர்கால அச்சம் போன்றவை இளைஞர்களின் மனநலத்தை பாதிக்கும் முக்கிய காரணிகளாக உள்ளன.

4. குடும்ப ஆதரவு குறைவு:

"படி... வெற்றி பெறு..." என்ற அழுத்தம் அதிகம். "நீ எப்படி உணர்கிறாய்?" என்ற கேள்வி மிகவும் குறைவு. உணர்ச்சி ஆதரவு இல்லாத குடும்பச் சூழல் மன அழுத்தத்தை அதிகரிக்கிறது.

மன அழுத்தத்தின் எச்சரிக்கை அறிகுறிகள்:

- எப்போதும் கவலைப்படுதல்

- தூக்கமின்மை அல்லது அதிக தூக்கம்

- எரிச்சல்

- தனிமையை விரும்புதல்

- கவனக்குறைவு

- பசியின்மை அல்லது அதிக உணவு

- காரணமில்லாத சோர்வு

- வாழ்க்கையில் ஆர்வம் குறைதல்

இந்த அறிகுறிகள் இரண்டு வாரங்களுக்கு மேல் நீடித்தால், மனநல நிபுணரை அணுகுவது அவசியம்.

நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?

மனநல மருத்துவர்கள் வலியுறுத்துவது: மன அழுத்தம் என்பது பலவீனம் அல்ல; அது சிகிச்சை பெற வேண்டிய ஒரு உடல்நலப் பிரச்சனையைப் போலவே கவனிக்கப்பட வேண்டிய மனநல நிலை. உலக சுகாதார நிறுவனம், இளம் பருவத்திலேயே மனநலத்தில் முதலீடு செய்வது, எதிர்காலத்தில் தற்கொலை, போதைப்பொருள் பயன்பாடு மற்றும் நீண்டகால மனநலக் கோளாறுகளை குறைக்க உதவும் என்று வலியுறுத்துகிறது.

தீர்வு என்ன?

- தினமும் 30–45 நிமிடங்கள் உடற்பயிற்சி.

- 7–8 மணி நேர தூக்கம்.

- சமூக ஊடகப் பயன்பாட்டிற்கு நேர வரம்பு.

- தியானம், யோகா, மூச்சுப் பயிற்சி.

- நம்பிக்கைக்குரிய ஒருவரிடம் மனம் திறந்து பேசுதல்.

- தேவைப்பட்டால் உளவியலாளர் அல்லது மனநல மருத்துவரை அணுகுதல்.

பெற்றோர்கள் செய்ய வேண்டியது:

- மதிப்பெண்களை விட குழந்தையின் மனநிலையை கவனிக்க வேண்டும்.

- ஒப்பீட்டைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

- தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்ள கற்றுக்கொடுக்க வேண்டும்.

- தினமும் குறைந்தது சில நிமிடங்கள் குழந்தையுடன் குற்றம் சாட்டாமல் உரையாட வேண்டும்.

கல்வி நிறுவனங்கள்:

- மனநல ஆலோசகர்களை நியமிக்க வேண்டும்.

- மனநல விழிப்புணர்வு வகுப்புகளை நடத்த வேண்டும்.

- தேர்வு மதிப்பெண்களை மட்டுமே வெற்றியின் அளவுகோலாகக் கருதும் அணுகுமுறையை மாற்ற வேண்டும்.

அரசும் சமூகமும்:

- மனநல சேவைகளை கிராமப்புறங்களுக்கும் விரிவுபடுத்த வேண்டும்.

- மனநல உதவி பெறுவதில் உள்ள சமூக அவப்பெயரை நீக்க விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்.

- பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் ஆலோசனை மையங்களை வலுப்படுத்த வேண்டும்.

இந்தியா உலகின் மிகப் பெரிய இளைய தலைமுறையைக் கொண்ட நாடுகளில் ஒன்று. ஆனால் அந்த இளைஞர்களின் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டால், நாட்டின் எதிர்கால வளர்ச்சியும் பாதிக்கப்படும். மன அழுத்தம் என்பது கண்ணுக்குத் தெரியாத நோய். அதனால் அதை அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது. "மதிப்பெண்களை விட மனநலம் முக்கியம்; வெற்றியை விட வாழ்க்கை முக்கியம்; போட்டியை விட மனிதநேயம் முக்கியம்."

இளைஞர்களின் மனதைப் புரிந்துகொள்வதும், அவர்கள் பேசும்போது கேட்பதும், தேவையான நேரத்தில் தொழில்முறை உதவியைப் பெற ஊக்குவிப்பதும் ஒவ்வொரு குடும்பம், கல்வி நிறுவனம் மற்றும் சமூகத்தின் பொறுப்பாகும். மனநலத்தைப் பாதுகாப்பதே ஆரோக்கியமான, தன்னம்பிக்கையுள்ள மற்றும் முன்னேற்றமான சமூகத்தின் அடித்தளம்.

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