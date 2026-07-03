இன்னைக்கும் தலைவலியா?-அசால்ட்டாக இருக்காதீங்க, இது அதுவா கூட இருக்கலாம்!

உலகம் முழுவதும் கோடிக்கணக்கான மக்களை பாதிக்கும் பொதுவான உடல்நலப் பிரச்சனைகளில் ஒன்று தலைவலி. பெரும்பாலான தலைவலிகள் ஆபத்தானவை அல்ல.
ஆனால் வாரத்திற்கு பல முறை அல்லது மாதத்தில் 10-15 நாட்களுக்கு மேல் தொடர்ந்து தலைவலி ஏற்பட்டால், அதன் பின்னால் இருக்கும் காரணத்தை கண்டறிவது மிகவும் அவசியம். மூளை நேரடியாக வலியை உணராமல், மூளையைச் சுற்றியுள்ள ரத்த நாளங்கள், நரம்புகள், தசைகள் மற்றும் திசுக்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களே தலைவலியாக உணரப்படுகின்றன
மைக்ரேன் என்பது சாதாரண தலைவலி அல்ல; இது ஒரு நரம்பியல் நோய்.
- தலையின் ஒரு பக்கத்தில் துடிப்பு போன்ற வலி
- குமட்டல், வாந்தி
- வெளிச்சம் மற்றும் சத்தத்தை தாங்க முடியாமை
- சிலருக்கு கண்முன் மின்னல் அல்லது ஒளிக்கோடுகள் தோன்றுதல்
- 4 முதல் 72 மணி நேரம் வரை நீடிக்கலாம்.
மன அழுத்தம், வேலைப்பளு, தூக்கமின்மை போன்ற காரணங்களால் ஏற்படும் மிகவும் பொதுவான தலைவலி.
- தலையை இறுக்கமாக கட்டியிருப்பது போன்ற உணர்வு
- கழுத்து மற்றும் தோள்பட்டை வலி
- லேசானது முதல் மிதமான வலி
மிகவும் கடுமையான தலைவலி.
- ஒரு கண் பகுதியைச் சுற்றி தாங்க முடியாத வலி
- கண்களில் நீர் வடிதல்
- மூக்கு அடைப்பு அல்லது நீர் ஒழுகுதல்
- குறிப்பிட்ட காலங்களில் தினமும் ஒரே நேரத்தில் ஏற்படலாம்
சளி, ஒவ்வாமை அல்லது சைனஸ் தொற்றால் ஏற்படுகிறது.
- நெற்றி மற்றும் கன்னப்பகுதியில் அழுத்தம்
- மூக்கு அடைப்பு
- காய்ச்சல் மற்றும் முகவலி
- போதிய தூக்கமின்மை
- நீரிழப்பு
- உணவைத் தவிர்ப்பது
- அதிக மன அழுத்தம்
- நீண்ட நேரம் மொபைல் அல்லது கணினி பயன்படுத்துதல்
- அதிக காபி அல்லது தேநீர்
- மது மற்றும் புகைப்பழக்கம்
- உடற்பயிற்சி இல்லாமை
பெண்களில் ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் காரணமாக:
- மாதவிடாய் காலம்
- கர்ப்பம்
- மெனோபாஸ்
- கருத்தடை மாத்திரைகள்
ஆகிய சூழ்நிலைகளில் மைக்ரேன் அதிகரிக்கலாம்.
பின்வரும் அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும்:
- வாழ்நாளிலேயே இல்லாத அளவுக்கு திடீரென கடுமையான தலைவலி
- தலைவலியுடன் கை அல்லது கால் பலவீனம்
- பேசுவதில் சிரமம்
- பார்வை மங்குதல் அல்லது இரட்டைப் பார்வை
- அதிக காய்ச்சல் மற்றும் கழுத்து இறுக்கம்
- தலைக்காயத்திற்குப் பிறகு தொடங்கும் தலைவலி
- வலிப்பு
- 50 வயதுக்கு மேல் புதிதாக தொடங்கும் தலைவலி
இவை மூளையில் ரத்தக்கசிவு, பக்கவாதம், மூளைக்கட்டி அல்லது தொற்றுநோய் போன்ற தீவிர பிரச்சனைகளின் அறிகுறிகளாக இருக்கலாம்.
மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் வலி நிவாரண மாத்திரைகளை அடிக்கடி எடுத்துக்கொள்வது, "Medication Overuse Headache" எனப்படும் புதிய தலைவலியை உருவாக்கக்கூடும்.
- தினமும் 7-8 மணி நேரம் தூங்குங்கள்.
- 2.5-3 லிட்டர் தண்ணீர் குடியுங்கள்.
- உணவை தவறாமல் சாப்பிடுங்கள்.
- தினமும் குறைந்தது 30 நிமிடங்கள் நடைப்பயிற்சி செய்யுங்கள்.
- மன அழுத்தத்தைக் குறைக்க யோகா, தியானம் அல்லது சுவாசப் பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளுங்கள்.
- மொபைல் மற்றும் கணினி திரையை தொடர்ந்து நீண்ட நேரம் பார்க்காமல் இடைவெளி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.
- தலைவலி எப்போது வருகிறது, எவ்வளவு நேரம் நீடிக்கிறது, என்ன சாப்பிட்ட பிறகு வருகிறது போன்றவற்றை "Headache Diary"யில் பதிவு செய்தால் காரணத்தை கண்டறிய உதவும்.
அடிக்கடி வரும் தலைவலி என்பது சாதாரண வலி என்று நினைத்து புறக்கணிக்கக் கூடாது. இது மன அழுத்தம் போன்ற எளிய காரணத்தாலும் இருக்கலாம்; சில நேரங்களில் உயிருக்கு ஆபத்தான நோய்களின் ஆரம்ப அறிகுறியாகவும் இருக்கலாம்.
தொடர்ந்து தலைவலி ஏற்பட்டால் சுயமருத்துவத்தைத் தவிர்த்து, தகுதியான மருத்துவரை அணுகி காரணத்தைக் கண்டறிந்து சிகிச்சை பெறுவது மட்டுமே பாதுகாப்பான வழியாகும்.