உயிரைக் குடிக்கும் உணவு கலப்படம்: அதிகரிக்கும் மறைமுக ஆபத்து-மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கை!

நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தும் உணவுப் பொருட்களில் கலப்படம் செய்வது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. அதிக லாபம் ஈட்டும் நோக்கில் சில வியாபாரிகள் உணவுகளில் தரமற்ற மற்றும் உடல்நலத்திற்கு ஆபத்தான பொருட்களை கலக்கின்றனர். இதன் விளைவாக புற்றுநோய், கல்லீரல் பாதிப்பு, சிறுநீரக கோளாறு, இதய நோய் உள்ளிட்ட பல்வேறு கடுமையான உடல்நலப் பிரச்சினைகள் ஏற்படுகின்றன.
உணவின் இயல்பான தரம், சுவை, நிறம் அல்லது எடையை மாற்றுவதற்காக மலிவான அல்லது தீங்கு விளைவிக்கும் பொருட்களை சேர்ப்பதே உணவு கலப்படம் ஆகும். சில நேரங்களில் உணவின் தரத்தை உயர்த்தியதாக காட்டவும், நீண்ட நாட்கள் கெடாமல் வைத்திருக்கவும் ரசாயனங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
பாலில் தண்ணீர், டிடர்ஜெண்ட், யூரியா, ஸ்டார்ச் போன்றவை கலக்கப்படுகின்றன. இது செரிமான கோளாறு, சிறுநீரக பாதிப்பு போன்ற பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும்.
மிளகாய்த் தூள், மஞ்சள்தூள், மிளகுத்தூள் போன்றவற்றில் செயற்கை நிறமிகள் மற்றும் தரமற்ற தூள்கள் சேர்க்கப்படுகின்றன. இவை கல்லீரல் மற்றும் குடல் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தலாம்.
கவர்ச்சிகரமான நிறத்திற்காக செயற்கை நிறமிகள் சேர்க்கப்படுகின்றன. சில நிறமிகள் புற்றுநோய் அபாயத்தை அதிகரிக்கும் என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
வேகமாக பழுக்கச் செய்வதற்காக கால்சியம் கார்பைடு போன்ற ரசாயனங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை நரம்பு மண்டலம் மற்றும் சுவாச மண்டலத்தை பாதிக்கக்கூடும்.
தரமற்ற எண்ணெய்கள் மற்றும் செயற்கை கலவைகள் சேர்க்கப்படுவதால் இதய நோய் அபாயம் அதிகரிக்கலாம்.
*உடனடி பாதிப்புகள்
*வாந்தி
*வயிற்றுப்போக்கு
*வயிற்றுவலி
*அலர்ஜி
*தலைவலி
*கல்லீரல் பாதிப்பு
*சிறுநீரக செயலிழப்பு
*இதய நோய்கள்
*ஹார்மோன் கோளாறுகள்
*புற்றுநோய் அபாயம்
ஒரு சொட்டு பாலை சாய்வான மேற்பரப்பில் விடும்போது மெதுவாக வெள்ளை கோடு போல வழிந்தால் தூய பால். வேகமாக வழிந்தால் தண்ணீர் கலந்திருக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
தண்ணீரில் ஒரு சொட்டு தேனை விடும்போது உடனே கரையாமல் அடியில் சென்றால் தரமான தேன் எனக் கருதப்படுகிறது.
*தரச் சான்றிதழ் பார்க்க வேண்டும்
*உணவுப் பொருட்களை வாங்கும்போது FSSAI பதிவு எண், தயாரிப்பு தேதி, காலாவதி தேதி ஆகியவற்றை சரிபார்க்க வேண்டும்.
*மூடப்படாத மற்றும் லேபிள் இல்லாத உணவுப் பொருட்களை வாங்குவதை தவிர்ப்பது நல்லது.
*சந்தேகம் இருந்தால் புகார் அளிக்க வேண்டும்
*கலப்பட உணவுகள் குறித்து மாநில உணவு பாதுகாப்புத் துறையிடம் அல்லது நுகர்வோர் பாதுகாப்பு மையங்களில் புகார் தெரிவிக்கலாம்.
கலப்பட உணவுகள் உடனடியாக பாதிப்பை ஏற்படுத்தாமல் இருந்தாலும், நீண்டகாலத்தில் உடலின் முக்கிய உறுப்புகளை சேதப்படுத்தும் அபாயம் அதிகம். குறிப்பாக குழந்தைகள், கர்ப்பிணிப் பெண்கள் மற்றும் முதியவர்கள் அதிக கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர்.
உணவு என்பது உயிரின் அடிப்படை. ஆனால் அதே உணவு கலப்படத்தால் விஷமாக மாறும் அபாயம் தற்போது அதிகரித்துள்ளது. தரமான பொருட்களைத் தேர்வு செய்வது, விழிப்புணர்வுடன் வாங்குவது மற்றும் சந்தேகப்படும் உணவுகளைத் தவிர்ப்பது மூலம் நமது உடல்நலத்தையும் குடும்பத்தின் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்யலாம்.