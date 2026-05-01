‘சின்ன தம்பி, உன்னை நம்பி இந்த நாடு காத்திருக்கு...’ - விஜய் புகைப்படத்துடன் இளையராஜா பகிர்ந்த பாடல்

சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குகள் திங்களன்று எண்ணப்படுகின்றன. விஜய்யின் தவெக முதல் முறையாக இதில் தேர்தல் களம் கண்டுள்ளது.
ஆக்சிஸ் மை இந்தியா கருத்துக் கணிப்பில் விஜய் ஆட்சி அமைப்பார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் விஜய்யின் சிறு வயது புகைடபடத்துடன் கூடிய பாடலை இசையமைப்பாளர் இளையராஜா தனது யுடியூப் சேனனில் பதிவிட்டுள்ளார்.
விஜயின் தந்தை எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் இயக்கிய ‘இது எங்கள் நீதி’ படத்தின் ‘சின்ன தம்பி, உன்னை நம்பி இந்த நாடு காத்திருக்கு...’ பாடலை அவர் பகிர்ந்துள்ளார். ‘இது எங்கள் நீதி’ படத்தில் ராதிகா, ராம்கி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.