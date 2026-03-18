Thaai Kizhavi வெளிநாட்டு பாக்ஸ் ஆபீஸ் வசூல் எவ்வளவு தெரியுமா?

சிவகார்த்திகேயன் தயாரிப்பில் ராதிகா நடித்துள்ள படம் 'தாய் கிழவி'. இந்தப் படத்தை அறிமுக இயக்குநர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கியுள்ளார். நிவாஸ் கே. பிரசன்னா இசையமைத்துள்ள இப்படத்தில் சிங்கம் புலி, அருள்தாஸ், பாலசரவணன், முனிஷ்காந்த், இளவரசு உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
பவனுதாயி என்கிற பெயரில் தாய் கிழவியாக ஊரில் வலம் வருபவர் ராதிகா. அங்குள்ளவர்களுக்கு வட்டிக்கு விட்டு மிரட்டி வட்டி வசூலில் ஈடுபட்டு வருகிறார். ஒரு கட்டத்தில் கிழவி எப்போது இறக்கும் என ஊரே காத்திருக்கிறது. ராதிகாவிற்கு அருள்தாஸ், பால சரவணன், சிங்கம்புலி என 3 மகன்கள், ஒரு மகளும் இருக்கிறார்கள். ராதிகாவிற்கு திடீரென உடல்நலம் மோசமாகிறது. இன்னும் சில நாட்களில் ராதிகா இறந்து விடுவார் என்று ஊரே காத்திருக்கிறது. அப்போது, ராதிகா 160 சவரன் சேர்த்து வைத்துள்ளது மகன்களுக்கு தெரியவருகிறது. பாசத்தால் இல்லாவிட்டாலும், நகை சொத்துக்காகவாவது தாய் ராதிகாவை காப்பாற்ற வேண்டும் என மெனக்கிடுகிறார்கள்.
இறுதியில் தாய் கிழவி உயிர் பிழைத்தாரா? அந்த 160 சவரன் நகை என்னவாயிற்று? என்பது படத்தின் மீதிக்கதை. இப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியானது முதல் ரசிகர்களின் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. மேலும் இப்படம் வசூலையும் குவித்து வருகிறது.
இதனிடையே, ‘தாய்கிழவி’ படம் வெளியான 18 நாட்களில் 1.2 மில்லியன் டாலருக்கும் மேல் வெளிநாடுகளில் வசூலித்துள்ளதாக படதயாரிப்பாளர்கள் அறிவித்துள்ளனர். இந்தியாவில் 'தாய் கிழவி' திரைப்படம் இதுவரை 51.60 கோடி ரூபாய் வசூலித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.