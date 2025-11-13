Live
      யுவன் இசையில் ஸ்ரேயா நடனமாடியுள்ள கனகா பாடல் வெளியீடு
      யுவன் இசையில் ஸ்ரேயா நடனமாடியுள்ள 'கனகா' பாடல் வெளியீடு

      Byமாலை மலர்மாலை மலர்13 Nov 2025 3:00 PM IST
      தமிழில் மெட்ரோ மற்றும் கோடியில் ஒருவன் படங்களை இயக்கியவர் ஆனந்த கிருஷ்ணன். இவர் தற்போது 'நான் வயலன்ஸ் (NON Violence) என்ற படத்தை இயக்கி வருகிறார்.

      இப்படத்தில் பாபி சிம்ஹா, மெட்ரோ சிரிஷ் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். யுவன் சங்கர் ராஜா இப்படத்திற்கு இசையமைக்கிறார்.

      இந்நிலையில், நான் வயலன்ஸ் படத்திலிருந்து நடிகை ஸ்ரேயா நடனமாடியுள்ள 'கனகா' பாடலின் லிரிக்கல் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது.

      திருமணம் ஆனதில் இருந்து தமிழில் நடிப்பதை குறைத்துகொண்ட ஸ்ரேயா, இந்தாண்டு வெளியான ரெட்ரோ படத்தில் பாடல் ஒன்றுக்கு சிறப்பு நடனம் ஆடி கம்பேக் கொடுத்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

      ஆனந்த கிருஷ்ணன் பாபி சிம்ஹா யுவன் சங்கர் ராஜா Ananda Krishnan Bobby Simha Yuvan Shankar Raja non violence ஸ்ரேயா Shriya Saran 
