சினிமா செய்திகள்

மக்களின் தீர்ப்பு மதிக்கப்பட வேண்டும்- ராகவா லாரன்ஸ்

சிக்கல்களையோ அல்லது பிளவுகளையோ உருவாக்க முயல்பவர்கள், பொதுமக்களின் மிகுந்த அதிருப்தியையே ஈட்டிக்கொள்வார்கள்.
மக்களின் தீர்ப்பு மதிக்கப்பட வேண்டும்- ராகவா லாரன்ஸ்
Published on

நடிகர் ராகவா லாரன்ஸ் எக்ஸ் தள பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில்,

“மக்கள் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்பு”

மக்கள் தங்கள் தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளனர்; அவர்களின் ஆணையின் வாயிலாக ஒரு புதிய அரசாங்கம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது. மக்களின் விருப்பம் மதிக்கப்பட வேண்டும். இந்த ஜனநாயகத் தீர்ப்பை ஆதரித்து மதிக்கும் தலைவர்கள் தொடர்ந்து மக்களின் நன்மதிப்பைப் பெறுவார்கள். மாறாக, சிக்கல்களையோ அல்லது பிளவுகளையோ உருவாக்க முயல்பவர்கள், பொதுமக்களின் மிகுந்த அதிருப்தியையே ஈட்டிக்கொள்வார்கள்.

இறுதியில், அனைத்துத் தலைவர்களும் ஒரு புதிய அரசாங்கம் அமைவதற்கு வழிவகுக்கும் வகையில் பணியாற்ற வேண்டும். மக்களின் தீர்ப்பு எக்காலத்திலும் மதிக்கப்பட வேண்டும்.

தவெக
விஜய்
vijay
Raghava Lawrence
tvk
ராகவா லாரன்ஸ்
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com