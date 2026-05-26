ஜூனில் வெளியாகும் 'பரிமளா அண்ட் கோ'

நடிகர் ஜெயராம் மற்றும் ஊர்வசி நடித்த நகைச்சுவை பொழுதுபோக்கு திரைப்படம் ‘பரிமளா அண்ட் கோ’ ஜூன் 5-ந்தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. இதனை படத்தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் சஞ்சனா கிருஷ்ணமூர்த்தி, அனந்திகா சனில்குமார், யோகி பாபு, சாண்டி, மிஷ்கின், பூர்ணிமா ரவி மற்றும் ஜிகேஎம் தமிழ்குமரன் ஆகியோரும் நடித்துள்ளனர்.
ஒரு சாதாரண குடும்பத்தால் செய்யப்பட்டதாக சந்தேகிக்கப்படும் ஒரு கொலையை மையமாகக் கொண்டு இந்தப் படம் அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்துள்ள இப்படத்தின் தொழில்நுட்பக் குழுவில், ஒளிப்பதிவாளர் ஜார்ஜ் சி வில்லியம்ஸ், இசையமைப்பாளர் ஃபாக்ஸ்ன், படத்தொகுப்பாளர் பிரதீப் இ ராகவ் மற்றும் சண்டைக் கலைஞர் கலை கிங்சன் ஆகியோர் பணியாற்றி உள்ளனர்.
பாண்டிராஜ் கடைசியாக விஜய் சேதுபதி மற்றும் நித்யா மேனன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்த 'தலைவன் தலைவி' படத்தை இயக்கியிருந்தார்.