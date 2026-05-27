விஜய்யின் கடைசி படத்தை நான் இயக்குவதாக இருந்தது - ஆர்.ஜே. பாலாஜி

அவருடைய கடைசி படம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றியும் அந்த விவாதங்கள் நடந்தன.
File Pic: RJ Balaji
திரைப்பட இயக்குநரும் நடிகருமான ஆர்.ஜே. பாலாஜி, தனது பிளாக்பஸ்டர் படமான கருப்பு, நடிகர் விஜய் முழுமையாக அரசியலில் நுழைவதற்கு முன்பு அவரது கடைசி திரைப்படமாக அமைய வேண்டியது என்று வெளிப்படுத்தியுள்ளார் .

தி ஹாலிவுட் ரிப்போர்ட்டர் இந்தியாவுக்கு ஆர்.ஜே. பாலாஜி அளித்த பேட்டியில், இந்தத் திட்டம் இறுதியில் சூர்யாவிடம் எப்படி சென்றடைந்தது மற்றும் அந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய தமிழ் வெற்றிப் படங்களில் ஒன்றாக எப்படி ஆனது என்பதை பாலாஜி பகிர்ந்துகொண்டார்.

படத்தை உருவாக்கும்போது விஜய்யுடன் பல சந்திப்புகளை நடத்தியதாக பாலாஜி கூறினார். விஜய் சினிமாவை விட்டு விலகி அரசியலில் நுழையத் தயாராகி வந்ததால், அவருடைய கடைசி படம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றியும் அந்த விவாதங்கள் நடந்தன.

"இதுதான் அவருடைய கடைசிப் படமாக இருந்திருக்க வேண்டும் என்பதால், அவர் அரசியலில் நுழைவது, தனது கடைசி படமாக எதை தேர்ந்தெடுப்பது என்பது போன்ற விஷயங்களை பற்றி விவாதிப்பதற்காக, நாங்கள் இரண்டு மூன்று சந்திப்புகளை நடத்தினோம். அந்த சந்திப்புகள் சிறிது காலம் நீடித்தன.

அவருடைய காரணங்கள் நியாயமானவை என்று எனக்குத் தோன்றியது. சார், உங்கள் முடிவை நான் முழுமையாக மதிக்கிறேன், மிக்க நன்றி,' என்று நான் கூறினேன்.

ஏனென்றால், அதற்குள் அவர் என்னிடம் ஏதாவது இருக்கிறதா என்று கேட்டபோது, ​​நான் அவரிடம் இரண்டு படங்களின் கதையைக் கூறியிருந்தேன். இது என் உழைப்புக்கும் படைப்பாற்றலுக்கும் அவர் அளித்த பெரும் மரியாதை என்று நான் நினைத்தேன்," என்று அவர் விளக்கினார்.

