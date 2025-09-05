மருந்துகளுடன் இந்த உணவுகளை எடுத்தால் ஆபத்து

உணவு - மருந்து இடையிலான தொடர்புகள் என்பது நாம் உட்கொள்ளும் உணவுப் பொருட்கள், பானங்கள் மற்றும் உணவு சப்ளிமென்ட்கள் ஒரு மருந்தின் செயல்பாட்டை பாதிக்கும் விதம் ஆகும்.
இந்த தொடர்புகள் மருந்தின் செயல்திறனைக் கூட்டலாம், குறைக்கலாம் அல்லது எதிர்பாராத பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம்.
மஞ்சள் காமாலை மற்றும் ஆன்டிபயாடிக்ஸ்:
கால்சியம் நிறைந்த பால் பொருட்கள் சில ஆன்டிபயாடிக் மருந்துகளுடன் உண்ணும் போது எதிர்வினைபுரிந்து, மருந்தின் உறிஞ்சுதலைக் குறைக்கலாம். எனவே, இது போன்ற மருந்துகளை பால் பொருட்கள் உட்கொண்ட 2 மணி நேரத்திற்குள் எடுக்கக்கூடாது.
இரத்த உறைதல் எதிர்ப்பி மருந்துகள் மற்றும் வைட்டமின் K :
இரத்த உறைதல் எதிர்ப்பி மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்பவர்கள் வைட்டமின் K நிறைந்த கீரை, ப்ரோக்கோலி, முட்டைக்கோஸ் போன்றவற்றை மிதமான அளவில் உட்கொள்ள வேண்டும். வைட்டமின் K இரத்த உறைதலை ஊக்குவிக்கும் என்பதால், இது மருந்தின் விளைவை குறைக்கலாம்.
இரத்த அழுத்த மருந்துகள் மற்றும் பொட்டாசியம்:
சில உயர் இரத்த அழுத்த மருந்துகள் உடலில் பொட்டாசியம் அளவை அதிகரிக்கலாம். பொட்டாசியம் நிறைந்த வாழைப்பழம், ஆரஞ்சு, உருளைக்கிழங்கு போன்றவற்றை அதிக அளவில் எடுத்துக்கொள்வது ஆபத்தான அளவுக்கு பொட்டாசியத்தை உயர்த்தலாம்.
கொலஸ்ட்ரால் மருந்துகள் மற்றும் திராட்சைப்பழம்:
கொலஸ்ட்ரால் குறைப்பு மருந்துகள், திராட்சைப்பழம் மற்றும் திராட்சை சாறுடன் வினைபுரிந்து, மருந்து உடலில் அதிக நேரம் தங்குவதற்கு வழிவகுத்து, பக்க விளைவுகளை அதிகரிக்கலாம்.
தைராய்டு ஹார்மோன் மருந்துகள் மற்றும் கால்சியம்/இரும்பு:
தைராய்டு ஹார்மோன் மருந்துகளை கால்சியம் அல்லது இரும்புச்சத்து சப்ளிமென்ட்களுடன் ஒரே நேரத்தில் எடுத்துக்கொண்டால், மருந்தின் உறிஞ்சுதலை பாதிக்கலாம். இவற்றை தனித்தனியாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
மன அழுத்த மருந்தகள் மற்றும் டைரமின்:
மன அழுத்தத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்பவர்கள், டைரமின் நிறைந்த பழுத்த சீஸ், ஊறுகாய், பீர், ஒயின் போன்றவற்றை தவிர்க்க வேண்டும். இது இரத்த அழுத்தத்தை அபாயகரமான அளவுக்கு உயர்த்தலாம்.