தனுசுடன் காதலா?- உண்மையை உடைத்த மிருணாள் தாகூர்
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான தனுசும், பாலிவுட் நடிகை மிருணாள் தாகூரும் காதலிப்பதாக 'கிசுகிசு'க்கப்படுகிறது.
mrunalthakur
அஜய் தேவ்கானுடன், மிருணாள் தாகூர் நடித்துள்ள 'சன் ஆப் சர்தார்-2' பட விழாவில் தனுஷ் கலந்துகொண்டார்.
mrunalthakur
அந்த விழாவில், மிருணாள் தாகூருடன் தனுஷ் கைகோர்த்துக்கொண்டு சுற்றியதும் இதற்கு தூபம் போடுவதுபோல அமைந்தது.
mrunalthakur
தனுஷ், மிருணாள் குறித்து பரவிய வதந்திக்கு மிருணாள் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.
mrunalthakur
'நடிகர் தனுஷ் எனக்கு நல்ல நண்பர் மட்டுமே.
mrunalthakur
எங்கள் இருவரை பற்றியும் வதந்திகள் பரவி வருவதை அறிகிறோம். இதுபோன்ற வதந்திகளை பார்க்கும்போது, எனக்கு சிரிப்புதான் வந்தது.
mrunalthakur
'சன் ஆப் சர்தார்-2' படத்தின் நிகழ்வில், எனக்காக தனுஷ் கலந்து கொள்ளவில்லை.
mrunalthakur
என்னுடன் நடித்த அஜய் தேவ்கானுடன், தனுசுக்கு நல்ல நட்பு உள்ளது. அவர் தான் விழாவுக்கு தனுசை அழைத்தார்.
mrunalthakur
மற்றபடி எங்களை இணைத்து பேசும் அளவுக்கு எதுவும் நடக்கவில்லை என மிருணால் கூறியுள்ளார்.
mrunalthakur
வதந்திக்கு மிருணாள் முற்றுப்புள்ளி வைத்த நிலையில், அப்படி என்றால் எதுவுமே இல்லையா... என ரசிகர்கள் 'உச்' கொட்டுகிறார்கள்.
mrunalthakur
Explore