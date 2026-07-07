இனி க்ரீன் டாட் காட்டிக்கொடுக்கும்... வாட்ஸ்அப்-இல் புது அப்டேட்!

வாட்ஸ்அப் செயலியில் ஆன்லைன் ஸ்டேட்டஸ் நிலையை குறிக்கும் புதுவகை அம்சத்தை வழங்குவதற்கான பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. ஏற்கனவே இதேபோன்ற அம்சம் ஃபேஸ்புக் மெசஞ்சர், டெலிகிராம் மற்றும் டிஸ்கார்டு போன்ற குறுந்தகவல் தளங்களில் வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது.
புதிய அம்சம் வாட்ஸ்அப் தளத்தில் ஒருவர் ஆன்லைனில் இருப்பதை குறிக்கும் வகையில் பயனரின் ப்ரோஃபைல் அருகில் பச்சை நிற புள்ளி (கிரீன் டாட்) இடம்பெறுகிறது. முன்னதாக இதே அம்சம் ஆண்ட்ராய்டு பீட்டா வெர்ஷன்களில் இந்த அம்சம் டெஸ்டிங் செய்யப்பட்டு வந்தது. தற்போது இந்த அம்சம் வாடஸ்அப் ஐ.ஓ.எஸ். பீட்டா வெர்ஷனிலும் டெஸ்டிங் செய்யப்படுகிறது.
பீட்டா டெஸ்டிங்:
வாட்ஸ்அப் செயலியின் ஐ.ஓ.எஸ். பீட்டா 26.26.10.72 வெர்ஷனில் புதிய அம்சம் இடம்பெற்றுள்ளது. இந்த அம்சம் ஒருவர் ஆன்லைனில் இருப்பதை அவரது ப்ரோஃபைல் படத்தின் அருகில் பச்சை நிற புள்ளி இடம்பெறுகிறது. இது பயனர் ஆன்லைனில் இருப்பதை குறிக்கும் வகையில் இருக்கிறது. இது ரியல்டைமில் அப்டேட் ஆவதால், பயனர் ஆஃப்லைனில் சென்றதும் இந்த இண்டிகேட்டர் ஆஃப் ஆகிவிடும்.
இந்த க்ரீன் டாட் தற்போது வாட்ஸ்அப் செயலியின் Contact Info பக்கத்தில் இடம்பெறுகிறது. இங்கு பயனரின் ப்ரோஃபைல் படத்தை க்ளிக் செய்யும் போது ஸ்டேட்டஸ் நிலையை அறிந்து கொள்ள முடியும். மற்ற குறுந்தகவல் தளங்களில் இந்த அம்சம் சாட் லிஸ்ட்-இல் இடம்பெற்றிருக்கும். இது ஒருவரின் உரையாடலை திறக்கும் முன்பே அவரது நிலையை காண்பிக்கும்.
தனியுரிமை:
இந்த அம்சம் சேர்க்கப்பட்டிருந்தாலும், தனியுரிமை மாறாமல் உள்ளது. இந்த க்ரீன் டாட் அம்சம் வாட்ஸ்அப்பின் ஏற்கனவே உள்ள “லாஸ்ட் சீன் & ஆன்லைன்” (Last Seen & Online) அமைப்புகளைப் போலவே அதே பார்வை விதிகளைப் பின்பற்றுகிறது. ஒரு பயனர் தனது ஆன்லைன் நிலையை மறைக்க தேர்ந்தெடுத்திருந்தால், இந்த அம்சம் ஒருவர் ஆன்லைனில் இருப்பதை மற்றவர்களுக்கு காண்பிக்காது.
இதன்மூலம், தற்போதைய தனியுரிமைக் கட்டுப்பாடுகள் மூலம் ஏற்கனவே பகிரப்படாத எந்தத் தகவலையும் இந்த அம்சம் வெளிப்படுத்தாது.
வெளியீடு:
தற்போது, ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் iOS ஆகிய இரண்டிலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பீட்டா டெஸ்டர்களுக்கு மட்டுமே இந்த அம்சம் வழங்கப்படுகிறது. இந்த அம்சம் அனைவருக்குமான வாட்ஸ்அப் வெர்ஷனில் எப்போது வெளியிடப்படும் என்பது குறித்து எந்த தகவலும் இல்லை.
வாட்ஸ்அப் பீட்டா அம்சங்களில் அடிக்கடி நடப்பதைப் போலவே, மெட்டா ஒரு நிலையான வெளியீட்டை முடிவு செய்வதற்கு முன்பு, பயனர்களின் கருத்து மற்றும் சோதனைகளைப் பொறுத்தே பரவலான கிடைக்கும்தன்மை அமையும்.