நிலவில் நேரடியாகத் தரையிறங்கும் முயற்சியை மாற்றியது நாசா

2028-ல் விண்வெளி வீரர்களை மீண்டும் நிலவுக்கு அனுப்பும் நாசாவின் லட்சியத் திட்டம், தற்போது தனியாரால் உருவாக்கப்பட்ட இரண்டு நிலவுத் தரையிறங்கிகளான ஸ்பேஸ் எக்ஸின் "ஸ்டார்ஷிப் ஹியூமன் லேண்டிங் சிஸ்டம்" மற்றும் "ப்ளூ ஆரிஜினின் ப்ளூ மூன் லேண்டர்" ஆகியவற்றை பெரிதும் சார்ந்துள்ளது.
இந்த இரண்டு விண்கலங்களும் முன்னேற்றம் கண்டு வந்தாலும், விண்வெளி வீரர்களை நிலவின் மேற்பரப்பிற்குப் பாதுகாப்பாகக் கொண்டு செல்வதற்கு முன்பு, ஒவ்வொன்றும் குறிப்பிடத்தக்க தொழில்நுட்ப மற்றும் சோதனை மைல்கற்களை இன்னும் கடக்க வேண்டியுள்ளது.
நிலவுத் தரையிறங்கிகள் மீதான இந்த புதிய கவனம், விண்வெளி வீரர்களை நிலவைச் சுற்றி பூமிக்கு அனுப்பிய ஆர்டெமிஸ் 2 திட்டம் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்த சிறிது காலத்திலேயே வந்துள்ளது. அப்பல்லோ காலத்திற்குப் பிறகு முதன்முறையாக மனிதர்களை நிலவில் தரையிறக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஆர்டெமிஸ் திட்டத்தின் அடுத்த கட்டத்திற்கு நாசா இப்போது தயாராகி வருகிறது.
நாசாவின் திருத்தப்பட்ட செயல்திட்டத்தின்படி, ஆர்டெமிஸ் 3 ஆனது, நிலவில் நேரடியாகத் தரையிறங்கும் முயற்சியை மேற்கொள்வதற்குப் பதிலாக, 2027-ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் புவி சுற்றுப்பாதையில் மனிதர்களுடன் சந்தித்து இணைக்கும் சோதனையை நடத்தும் என்று இப்போது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆர்டெமிஸ் 4 விண்கலம் 2028-ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியில் முழு நிலவில் தரையிறங்குவதை தற்போது இலக்காகக் கொண்டுள்ளது.
திருத்தப்பட்ட இந்த அணுகுமுறையின் காரணமாக, நாசாவின் வர்த்தகக் கூட்டாளிகள் தங்களது விண்கலங்களை முக்கிய செயல்விளக்கங்களுக்குத் தயார்படுத்துவதற்கு குறைந்த நேரமே உள்ளது.