Jio | கூட்டணி அமைத்த ஒப்போ, ஜியோ... இனி 5ஜி வேகம் பிச்சிக்கும்

சர்வதேச ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனமான ஒப்போ, வாடிக்கையாளர்களுக்கு 5G SA அட்வான்ஸ்டு (5GA) சேவையை வழங்குவதற்காக ரிலையன்ஸ் ஜியோவுடன் கூட்டணி அமைத்துள்ளது.
உங்களிடம் ஒப்போ ஸ்மார்ட்போன் இருந்து, அதன் திரையின் மேல் பகுதியில் ஜியோவின் நெட்வொர்க்குடன் 5GA என்று கண்டால், நீங்கள் அந்த தொலைத்தொடர்பு நிறுவனத்திடம் இருந்து இந்த சேவையை பெறுகிறீர்கள் என்று அர்த்தம்.
ஜியோவால் 5GA சேவையை வழங்க முடிவதற்கு காரணம், அது நாடு முழுவதும் 5G SA சேவையை நிறுவியிருப்பதுதான். தற்போது, புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒப்போ Find X9s மற்றும் ஒப்போ Find X9 ultra ஆகிய மாடல்கள் ஜியோ நெட்வொர்க்கில் 5GA ஆதரவுடன் வருவதாக ஒப்போ உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
ஜியோவின் ஒரு முக்கிய கூட்டணி அமைக்கப்பட்டு இருப்பதைத் தொடர்ந்து, இந்தியாவில் 5GA ஆதரவு கொண்ட ஸ்மார்ட்போன்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளதாக ஒப்போ தெரிவித்துள்ளது. இது பயனர்களுக்கு தகவல் தொடர்பில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தை திறக்கிறது. சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Find X9s மற்றும் Find X9 Ultra சாதனங்களில் உள்ள ஒரு புதிய தனித்துவமான ஆண்டெனா கட்டமைப்பு, மேம்பட்ட நெட்வொர்க் செயல்திறனை வழங்குகிறது.
5GA-வில் இணைய வேகம் 3 மடங்கு அதிகரிக்கும் என ஒப்போ தெரிவித்துள்ளது. இதனுடன், பயனர்களுக்கு மிகவும் நிலையான மற்றும் தடையற்ற தகவல் தொடர்பு அனுபவத்தை வழங்குவதற்காக, தனது AI லிங்க்பூஸ்ட் ஜியோவுடன் இணக்கமானது என்பதையும் ஒப்போ உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.