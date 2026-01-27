என் மலர்
அசத்தல் அப்டேட்களுடன் 2nd Gen ஆப்பிள் ஏர்டேக் இந்தியாவில் அறிமுகம்!
- புதிய ஏர்டேக் CR2032 காயின் செல் பேட்டரியால் இயக்கப்படுகிறது.
- ஏர்டேக்குடன், ஆப்பிள் வாட்ச் யூனிட்டி கனெக்ஷன் பிரைடட் சோலோ லூப்பையும் வெளியிட்டது.
ஆப்பிள் நிறுவனம் நேற்று இரண்டாம் தலைமுறை ஏர்டேக் சாதனத்தை அறிமுகம் செய்தது. முதல் மாடல் வெளியிடப்பட்டு கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இது வருகிறது. அசத்தலான ஹார்டுவேர் அப்டேட்களுடன் ஆப்பிளின் புதிய ஏர்டேக் உருவாக்கப்பட்டு இருக்கிறது.
புதிய புளூடூத் டிராக்கரில் ஒரு புதிய அல்ட்ரா வைடு-பேண்ட் சிப் உள்ளது, இது அதிக துல்லியமான கண்டுபிடிப்பு வரம்பை வழங்குவதாகக் கூறப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட உள் வடிவமைப்பு சிறந்த ஸ்பீக்கர் வெளியீட்டை உறுதியளிக்கிறது. புதிய ஏர்டேக் இன்னும் ஒரு காயின் செல் பேட்டரியால் இயக்கப்படுகிறது மற்றும் IP67-மதிப்பிடப்பட்ட வாட்டர், டஸ்ட் ரெசிஸ்டண்ட் வசதியுடன் வருகிறது.
இந்தியாவில் ஆப்பிள் இரண்டாம் தலைமுறை ஏர்டேக் விலை ரூ. 3,790 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இது நான்கு பேக்காகவும் கிடைக்கிறது. இதன் விலை ரூ. 12,900 ஆகும். புதிய ஏர்டேக் ஆப்பிள் அதிகாரப்பூர்வ வலைதளம் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் விற்பனைக்கு கிடைக்கிறது.
ஆப்பிள் இரண்டாம் தலைமுறை ஏர்டேக் அம்சங்கள்:
புதிய ஏர்டேக், ஆப்பிளின் ஃபைண்ட் மை நெட்வொர்க்கைப் பயன்படுத்தி பயனர்கள் தவறிய பொருட்களை எவ்வாறு கண்டறிகிறார்கள் என்பதை மேம்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்தும் பல அப்டேட்களை கொண்டுவருகிறது. அதே நேரத்தில் முதல் தலைமுறை மாதிரியின் அதே சிறிய வடிவ காரணியைப் பராமரிக்கிறது. புளூடூத் டிராக்கரில் இரண்டாம் தலைமுறை அல்ட்ரா வைடுபேண்ட் சிப் உள்ளது, இது அதன் துல்லியக் கண்டுபிடிப்பு வரம்பை 50 சதவீதம் வரை அதிகரிக்கும் என்றும் பயனர்கள் பொருட்களை மிகவும் துல்லியமாகக் கண்டறிய உதவும் என்றும் கூறப்படுகிறது.
பயனர்கள் இப்போது ஆப்பிள் வாட்ச் சீரிஸ் 9 அல்லது அதற்குப் பிந்தைய மாடல்களிலும், ஆப்பிள் வாட்ச் அல்ட்ரா 2 அல்லது அதற்குப் பிந்தைய மாடல்களிலும் தங்கள் ஏர்டேக்கைக் கண்டறிய துல்லியக் கண்டுபிடிப்பைப் பயன்படுத்தலாம்.
இரண்டாம் தலைமுறை ஏர்டேக், பழைய ஏர்டேக்கை விட 50 சதவீதம் சத்தமாக புதிய ஸ்பீக்கருடன் புதுப்பிக்கப்பட்ட உள் வடிவமைப்பையும் கொண்டுள்ளது. பயனர்கள் இப்போது தங்கள் ஏர்டிஜியை முன்பை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாகக் கேட்க முடியும் என்று நிறுவனம் கூறுகிறது.
புதிய ஏர்டேக் CR2032 காயின் செல் பேட்டரியால் இயக்கப்படுகிறது, மேலும் இது "ஒரு வருடத்திற்கும் மேலான" பேட்டரி ஆயுளை வழங்குகிறது. இது வாட்டர் மற்றும் டஸ்ட் எதிர்ப்பிற்கான IP67 மதிப்பீட்டைக் கொண்டுள்ளது. புளூடூத் டிராக்கருக்கு iOS 26 அல்லது அதற்குப் பிந்தைய ஓஎஸ் கொண்ட ஐபோன், iPadOS 26 அல்லது அதற்குப் பிந்தைய பதிப்புடன் இணக்கமான ஐபேட் தேவை.
புதிய கருப்பு யூனிட்டி ஆப்பிள் வாட்ச் பேண்ட்
ஏர்டேக்குடன், ஆப்பிள் வாட்ச் யூனிட்டி கனெக்ஷன் பிரைடட் சோலோ லூப்பையும் வெளியிட்டது. கருப்பு வரலாற்று மாதத்தை கௌரவிப்பதற்கும் "இணைப்பின் சக்தியை" கொண்டாடுவதற்கும் இது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக நிறுவனம் கூறுகிறது. யூனிட்டி கனெக்ஷன் பிரைடட் சோலோ லூப் இன்று முதல் ஆப்பிள் ஸ்டோர் ஆன்லைனிலும், ஆப்பிள் ஸ்டோரிலும் ஆர்டர் செய்யக் கிடைக்கிறது, இதன் விலை ரூ. 9,500 ஆகும்.