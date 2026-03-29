அறிந்து கொள்ளுங்கள்

Airtel | ஐ.பி.எல்.-ஐ ஒட்டி மீண்டும் ரூ. 399 ஆஃபரை அறிமுகம் செய்த ஏர்டெல்!

இந்த ரீசார்ஜ் திட்டத்தில் அன்லிமிட்டெட் 5ஜி டேட்டா வழங்கப்படுகிறது.
Published on

பாரதி ஏர்டெல், இந்தியாவின் இரண்டாவது பெரிய தொலைத்தொடர்பு நிறுவனம், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில வட்டங்களில் ரூ. 399 ப்ரீபெய்ட் திட்டத்தை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தத் திட்டம் ஒவ்வொரு வட்டத்துக்கும் வெவ்வேறு பலன்களுடன் வழங்கப்படுகிறது.

கடந்த மாதம் சில வட்டங்களில் இந்தத் திட்டம் அன்லிமிட்டெட் 4ஜி மற்றும் 5ஜி டேட்டாவுடன் அறிமுகமானது. இப்போது டெல்லி உள்ளிட்ட தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வட்டாரங்களில் மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ரூ. 399 திட்டம், ஓ.டி.டி. பலனுடன் வழங்கப்படுகிறது. இந்த ஓ.டி.டி. ரீசார்ஜ், ஐ.பி.எல். 2026 தொடருக்கு ஏற்றவாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த ரூ. 399 திட்டம் 28 நாட்கள் வேலிடிட்டி கொண்டுள்ளது. நாள் ஒன்றுக்கு ரூ. 14.25 என்ற விகிதத்தில் இது அமைந்துள்ளது. இத்துடன் தினமும் 2.5 ஜி.பி. டேட்டா, தினமும் 100 எஸ்.எம்.எஸ். மற்றும் அன்லிமிட்டெட் 5ஜி டேட்டா வழங்கப்படுகிறது.

கூடுதலாக, 28 நாட்களுக்கு ஜியோஹாட்ஸ்டார் மொபைல் ஓ.டி.டி. சேவையும் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது. இந்தத் திட்டம் அனைத்து வட்டங்களிலும் உள்ள அனைத்து வாடிக்கையாளர்களுக்கும் கிடைக்கும். ஆனால், பலன்கள் வட்டத்துக்கு வட்டம் வேறுபடும். சில வட்டங்களில் வரம்பற்ற தரவு கிடைக்கும் நிலையில், மற்றவற்றில் மேலே குறிப்பிட்ட பலன்களே வழங்கப்படும்.

அன்லிமிட்டெட் 5ஜி டேட்டா என்றாலும், ஒவ்வொரு 30 நாட்களுக்கும் 300 ஜி.பி. வரை மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும். உங்கள் வட்டத்துக்கான சரியான பலன்களை அறிய ஏர்டெல் தேங்க்ஸ் ஆப் அல்லது ஏர்டெல் இணையதளத்தை பார்க்கவும். இந்தத் திட்டம் தற்போது அனைத்து வட்டங்களிலும் கிடைக்கிறது.

X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com