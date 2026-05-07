ஒன்பிளஸ் நோர்ட் சிஇ6 அறிமுகம்!

144எப்பிஸ் கேமிங் மற்றும் பிரம்மாண்டமான பேட்டரிகளுடன் ஒன்பிளஸ் நிறுவனம் இந்தியாவில் நார்ட் சிஇ6 சீரிஸை அறிமுகப்படுத்தியது.வாட்ஸ்அப் ஏஐ தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கும் வணிக ஆதரவு அம்சங்களை வெளியிட்டது.
ஒன்பிளஸ் நிறுவனம், கேமிங் செயல்திறன், நீண்ட பேட்டரி ஆயுள் மற்றும் நீடித்து உழைக்கும் தன்மை ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தி, புதிய ஒன்பிளஸ் நார்ட் சிஇ6 மற்றும் ஒன்பிளஸ் நார்ட் சிஇ6 லைட் ஆகியவற்றை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
ஒன்பிளஸ் நார்ட் சிஇ6, ஸ்னாப்டிராகன் 7எஸ் ஜென் 4 சிப்செட் மூலம் இயக்கப்படுகிறது மற்றும் 144Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டுடன் கூடிய 6.78-இன்ச் 1.5கே அமோல்ட் டிஸ்ப்ளேவைக் கொண்டுள்ளது.
இது 144எப்பிஎஸ் கேமிங்கை ஆதரிக்கிறது, 80வாட் சூப்பர்வூக் சார்ஜிங்குடன் கூடிய பெரிய 8000மிஆமணி பேட்டரியைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் வேகமான டச் ரெஸ்பான்ஸுக்காக ஒரு பிரத்யேக டச் ரிஃப்ளெக்ஸ் சிப்பையும் உள்ளடக்கியுள்ளது.
இந்த சாதனம், நீடித்து உழைப்பதற்காக எம் ஐஎல் -எஸ்டிடீ-810ஹச் சான்றிதழுடன் ஐபி66, ஐபி68, ஐபி69 மற்றும் ஐபி69000 மதிப்பீடுகளையும் கொண்டுள்ளது.