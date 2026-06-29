10-இன்ச் டிஸ்ப்ளேவுடன் Rollable போன் உருவாக்கும் சாம்சங்

சாம்சங் நிறுவனம் தனது ரோலபில் ஸ்மார்ட்போனை உருவாக்கும் பணிகளை வேகப்படுத்தி இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
இது வழக்கமான ஸ்மார்ட்போனாக இருந்து அதிகபட்சம் ஒரு டேப்லெட் அளவுக்கு விரிவடையும் தன்மை கொண்டிருக்கும்.
ரோலபில் போன்:
இதுகுறித்து தென் கொரிய அவுட்லெட் மெய்ல் பிசினஸ் வெளியிட்டுள்ள தகவல்களில், சாம்சங் டிஸ்ப்ளே நிறுவனம் இதற்கான தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்க கடுமையாக உழைத்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த பிரிவின் முக்கிய குறிக்கோள்: உலகின் முதல் ரோலபில் போனை 2028-ஆம் ஆண்டின் முதல் அரையாண்டு காலக்கட்டத்திற்குள் வணிக ரீதியில் அறிமுகம் செய்வது தான் என கூறப்படுகிறது.
இது உண்மையாகும் பட்சத்தில் சாம்சங் நிறுவனத்தின் முதல் ரோலபில் போன் கேலக்ஸி S28 சீரிஸ்-உடன் அறிமுகம் செய்யப்படலாம். இந்த புதுவகை ஸ்மார்ட்போன் கேலக்ஸி Z ஸ்லைடு என அழைக்கப்பட இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
டிஸ்ப்ளே:
புதிய ரோலபில் போன் அதிகபட்சம் 10-இன்ச் 16:9 டிஸ்ப்ளே கொண்டிருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த மாடலை தொடர்ந்து 2030-ஆம் ஆண்டு இதே சீரிசில் இரண்டாவது மாடல் அறிமுகம் செய்ய சாம்சங் திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.
தற்போது மடிக்கக்கூடிய ஸ்மார்ட்போன்கள் பிரிவில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. எனினும், சாம்சங் டிஸ்ப்ளே பங்குகள் கடந்த ஆண்டின் 4-ஆம் காலாண்டில் 41.8 சதவீதமாக இருந்து இந்த ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் 27 சதவீதமாக சரிந்துள்ளது.
இந்த நிலையில், சாம்சங் புதிய ரோலபில் போன் இந்த பிரிவில் அந்நிறுவனம் போட்டியை பலப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கலாம்.