மொபைல்ஸ்

ஐபோன் 18 ப்ரோ விலை குறித்து வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்

உயர்ந்து வரும் மெமரி செலவுகள் தான் இந்த நிலைக்கு முக்கிய காரணம் ஆகும்.
ஐபோன் 18 ப்ரோ விலை குறித்து வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்
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ஆப்பிளின் வரவிருக்கும் முதன்மை மாடலான ஐபோன் 18, அதன் அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டிற்கு மிக அருகில் உள்ளது. அதற்கு முன்னதாக, தொடர்ந்து நிலவி வரும் "மெமரி விலை உயர்வு" சிக்கல்கள் காரணமாக, ஐபோன் 18 ப்ரோவின் விலைகள் முந்தைய ஐபோன் 17 ப்ரோ மாடல்களை விட அதிகமாக இருக்கலாம் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சமீபத்தில் மேக், மேக்புக், ஐபாட் மற்றும் ஹோம்பாட் உள்ளிட்ட ஆப்பிள் நிறுவன மாடல்களின் விலை உலகளவில் உயர்த்தப்பட்ட நிலையில், இந்த தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

முந்தைய கணிப்பு:

முன்னதாக ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி டிம் குக் இதுபற்றி எச்சரித்து இருந்தார். அப்போது, விநியோக சங்கிலியை பாதித்து விலைகளை அதிகரிக்கக்கூடிய சூழல் பற்றி பேசியிருந்தார். உயர்ந்து வரும் மெமரி செலவுகள் தான் இந்த நிலைக்கு முக்கிய காரணம் ஆகும்.

ஆப்பிள் நிறுவனம் உலகளவில் தயாரிப்புகளின் விலைகளை 20% உயர்த்துவதன் மூலம் இந்த செலவுகளை வாடிக்கையாளர்கள் மீது சுமத்திய பிறகு, அவரது கணிப்பு சரியானது என நிரூபிக்கப்பட்டது.

அதிகரித்து வரும் செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்பாடு மற்றும் நிறுவனங்கள் பெரிய உள்கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவதால், மெமரி விலைகளில் ஏற்பட்ட உயர்வு, விநியோக சங்கிலியைப் பாதித்துள்ளது.

Apple
ஆப்பிள்
iPhone 18 Pro
ஐபோன் 18 ப்ரோ
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Maalai Malar
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