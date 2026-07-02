கால்பந்து

உலகக்கோப்பை கால்பந்து: ஆஸ்திரியாவை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் வெற்றி

முதல் பாதி முடிவில் 1-0 என ஸ்பெயினுக்கு முன்னிலை கிடைத்தது.
ஸ்பெயின்
ஸ்பெயின்
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உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் 2வது சுற்று ஆட்டம் அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இதில் ஸ்பெயின் - ஆஸ்திரிய அணிகள் விளையாடின.

முதல் பாதி

36வது நிமிடத்தில் ஸ்பெயின் அணியின் வீரர் மிகெல் ஒயார்ஜபால் ஆட்டத்தின் முதல் கோலை பதிவு செய்தார். இதன்பின் முதல் பாதி முழுவதும் மற்றொரு கோல் அடிக்க யாருக்கும் களம் சாதகமாக அமையவில்லை.

இதனால் முதல் பாதி முடிவில் 1-0 என ஸ்பெயினுக்கு முன்னிலை கிடைத்தது.

இரண்டாம் பாதி

விறுவிறுப்புடன் சென்ற 2 ஆம் பாதியில் 66வது நிமிடத்தில் ஸ்பெயின் வீரர் பெட்ரோ ஒரு கோலும், 89வது நிமிடத்தில் மிகெல் மற்றொரு கோலும் அடிக்க 3-0 என முன்னிலை ஸ்பெயின் முன்னேறியது.

கடைசி வரை ஆஸ்திரியா கோல் அடிக்காத நிலையில் 3-0 என்ற கணக்கில் ஸ்பெயின் வென்றது.

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