தெற்காசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப்: பாகிஸ்தானை பந்தாடிய இந்தியா

தெற்காசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்திய அணி தனது முதலாவது ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியது.
தெற்காசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப்: பாகிஸ்தானை பந்தாடிய இந்தியா
மாலே:

8-வது தெற்காசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் போட்டி (20 வயதுக்கு உட்பட்டோர்) மாலத்தீவில் நடந்து வருகிறது. இதில் பங்கேற்றுள்ள 7 அணிகள் 2 பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டு லீக்கில் மோதுகின்றன. இதில் 'பி' பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள 4 முறை சாம்பியனான இந்திய அணி நேற்று நடந்த தனது முதலாவது ஆட்டத்தில் பரம எதிரியான பாகிஸ்தானை எதிர் கொண்டது.

தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய இந்திய அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் பாகிஸ்தானை பந்தாடியது. இந்திய வீரர்கள் விஷால் யாதவ் (3-வது நிமிடம்). ஓமாங் டோடும் (64 மற்றும் 88-வது நிமி டம்) கோலடித்தனர். கடைசி வரை போராடியும் பாகிஸ்தான் அணியினரால் இந்திய தடுப்பு அரணை தகர்க்க முடியவில்லை.

இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய அணி அரைஇறுதியை உறுதி செய்தது. 2-வது தோல்வியை தழுவிய பாகிஸ்தான் அடுத்த சுற்று வாய்ப்பை இழந்தது. தொடக்க ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தானை தோற்கடித்து இருந்த வங்காளதேச அணியும் அரைஇறுதிக்கு தகுதி பெற்றது.

நாளை நடைபெறும் கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் இந்திய அணி, வங்கதேசத்தை (மாலை 4.15 மணி) சந்திக்கிறது.

தெற்காசிய கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப்
South Asian Football Championship

