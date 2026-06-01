கால்பந்து

உலக கோப்பை கால்பந்து: விசா பிரச்சினையால் காலதாமதமாக புறப்படும் தென்ஆப்பிரிக்கா அணி

உலக கோப்பை கால்பந்து தொடரில் விளையாடுவதற்காக நேற்று புறப்பட இருந்து தென்ஆப்பிரிக்கா அணி, விசா காரணமாக காலதாமதமாக புறப்பட இருக்கிறது.
உலக கோப்பை கால்பந்து: விசா பிரச்சினையால் காலதாமதமாக புறப்படும் தென்ஆப்பிரிக்கா அணி
Published on

உலக கோப்பை கால்பந்து தொடர் அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்சிகோ ஆகிய 3 நாடுகளில் நடைபெற இருக்கிறது. இதில் 48 அணிகள் பங்கேற்று விளையாட இருக்கின்றன. இதில் தென்ஆப்பிரிக்கா அணியும் ஒன்று. 2010-ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு தென்ஆப்பிரிக்கா மீண்டும் உலகக் கோப்பையில் விளையாட உள்ளது.

குரூப் ஏ-யில் தென்ஆப்பிரிக்கா அணி

தென்ஆப்பிரிக்கா குரூப் ஏ-யில் இடம் பிடித்துள்ளது. இதே பிரிவில் மெக்சிகோ, தென்கொரியா, செக்குடியரசு இடம் பிடித்துள்ளன. தென்ஆப்பிரிக்கா ஒரு போட்டியை அமெரிக்காவில் சென்று விளையாட இருக்கிறது. ஜூன் 11-ந்தேதி மெக்சிகோவில் முதல் போட்டியில் விளையாடுகிறது.

உலக கோப்பை போட்டி தொடங்குவதற்கு முன்னதாக பயிற்சி முகாமில் கலந்து கொண்டு விளையாட இருக்கிறது. இந்த நிலையில் சில வீரர்களுக்கு அமெரிக்கா பாதுகாப்பு விசா வழங்க காலதாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் நேற்று புறப்பட இருந்து தென்ஆப்பிரிக்கா அணி புறப்பட்டுச் செல்லும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏற்கனவே, ஈரான் பாதுகாப்பை காரணத்திற்காக பயிற்சி முகாமை அமெரிக்காவில் இருந்து மாற்றியுள்ளது.

உலக கோப்பை கால்பந்து 2026
FIFA World Cup 2026
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com