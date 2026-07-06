கால்பந்து

பிரேசிலின் அதிர்ச்சித் தோல்வியால் கண்ணீருடன் ஓய்வு பெற்ற நெய்மர்!

நெய்மர், தனது 16 ஆண்டுகால சர்வதேச கால்பந்து வாழ்க்கையில் பல சாதனைகளைப் படைத்துள்ளார்.
Neymar
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உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றில் நார்வே அணியிடம் பிரேசில் அதிர்ச்சித் தோல்வி அடைந்து வெளியேறியுள்ளது. இந்தத் தோல்வியைத் தொடர்ந்து, பிரேசில் அணியின் நட்சத்திர வீரரான நெய்மர் தனது சர்வதேச கால்பந்து வாழ்க்கையிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாகக் கண்ணீருடன் அறிவித்துள்ளார்.

அதிர்ச்சித் தோல்வி..

நியூ ஜெர்சியில் நடந்த விறுவிறுப்பான இந்த ஆட்டத்தில், நார்வே அணியின் எர்லிங் ஹாலாண்ட் கடைசி நேரத்தில் அடுத்தடுத்து 2 கோல்களை அடித்து பிரேசில் அணிக்கு அதிர்ச்சி அளித்தார். கூடுதல் நேரத்தில் நெய்மர் பெனால்டி மூலம் ஒரு கோல் அடித்த போதிலும், பிரேசில் அணி 2-1 என்ற கணக்கில் தோற்று உலகக் கோப்பையிலிருந்து வெளியேறியது.

"இங்குதான் தொடங்கினேன், இங்குதான் முடிக்கிறேன்"

போட்டி முடிந்தவுடன் உணர்ச்சிவசப்பட்ட நெய்மர், "பிரேசில் அணியுடனான எனது பயணம் முடிவுக்கு வந்துவிட்டது. உலகக் கோப்பையில் விளையாட வேண்டும் என்பதற்காகக் காயத்திலிருந்து மீண்டு எனது முழு உழைப்பையும் கொடுத்தேன். ஆனால், எனது சர்வதேச கால்பந்து கதை இத்துடன் முடிகிறது" என்று ஓய்வை அறிவித்தார். இத்தொடரில் காயம் காரணமாக ஆரம்ப போட்டிகளில் விளையாடாத நெய்மர், பயிற்சியாளர் கார்லோ அன்செலோட்டியின் திட்டப்படி மாற்று வீரராகவே களம் இறக்கப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சாதனை நாயகன் விடைபெறுகிறார்..

கடந்த 2010-ம் ஆண்டு பிரேசில் அணியில் அறிமுகமான நெய்மர், தனது 16 ஆண்டுகால சர்வதேச கால்பந்து வாழ்க்கையில் பல சாதனைகளைப் படைத்துள்ளார்.

பிரேசில் அணிக்காக 129 போட்டிகளில் விளையாடி 80 கோல்கள் அடித்து, அந்நாட்டின் அதிக கோல் அடித்த வீரர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.

2013-ல் ஃபிஃபா கான்ஃபெடரேஷன்ஸ் கோப்பையையும், 2016 ரியோ ஒலிம்பிக்கில் பிரேசில் அணிக்கு கேப்டனாக இருந்து தங்கப் பதக்கத்தையும் வென்று தந்துள்ளார்.

காயங்கள் மற்றும் ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்பு எனப் பல சவால்களைச் சந்தித்த போதிலும், ஒரு தலைமுறையின் மிகச்சிறந்த கால்பந்து முகமாக நெய்மர் திகழ்ந்தார். நார்வேக்கு எதிரான போட்டியில் அவர் அடித்த பெனால்டி கோலே பிரேசில் ஜெர்சியில் அவரது கடைசி கோலாகவும், கடைசி தொடுதலாகவும் அமைந்துவிட்டது. பிரேசில் ரசிகர்களின் பெரும் கனவாக இருந்த உலகக் கோப்பையை அவரால் வெல்ல முடியாவிட்டாலும், கண்ணீரோடு களத்திலிருந்து விடைபெற்றுள்ளார் நெய்மர்.

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