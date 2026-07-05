கால்பந்து

இதுதான் எனது கடைசி உலகக் கோப்பை தொடர்: கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ அறிவிப்பால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி

ஒட்டுமொத்தமாக, ரொனால்டோ தனது உலகக் கோப்பை வாழ்க்கையில் 11 கோல்களை அடித்துள்ளார்.
இதுதான் எனது கடைசி உலகக் கோப்பை தொடர்: கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ அறிவிப்பால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி
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போர்ச்சுகல் அணியின் நட்சத்திர வீரரான கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ, 2026 உலகக் கோப்பையே தனது கடைசி உலகக் கோப்பை தொடராக இருக்கும் என்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

ஸ்பெயின் அணிக்கு எதிரான போர்ச்சுகலின் 16-வது சுற்றுப் போட்டிக்கு முன்னதாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரொனால்டோவிடம், அவரது சர்வதேச எதிர்காலம் குறித்துக் கேட்கப்பட்டது.

அதற்குப் பதிலளித்த அவர், இதுவே தனது கடைசி உலகக் கோப்பை என்று அறிவித்தார். 41 வயதான ரொனால்டோ, தற்போது நடைபெற்று வரும் தொடரில் தனது ஆறாவது உலகக் கோப்பையில் விளையாடுகிறார்.

இதில், நாக்-அவுட் சுற்றில் அடித்த தனது முதல் கோல் உட்பட மூன்று கோல்களை அடித்துள்ளார். ஒட்டுமொத்தமாக, ரொனால்டோ தனது உலகக் கோப்பை வாழ்க்கையில் 11 கோல்களை அடித்துள்ளார்.

"நான் இதை முடிந்தவரை முழுமையாக அனுபவிக்க விரும்புகிறேன், ஏனென்றால் இதுதான் எனது கடைசி உலகக் கோப்பை, ஆம். ஆனால் நாளைய ஆட்டம் உலகக் கோப்பையில் எனது கடைசி ஆட்டமாக இருக்காது என்று நம்புகிறேன்," என ரொனால்டோ கூறியதாக ஒன்ஃபூட்பால் தெரிவித்துள்ளது.

Cristiano Ronaldo
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கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ
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