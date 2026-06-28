உலகக் கோப்பை கால்பந்து: கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவை பின்னுக்குத் தள்ளி ஹாரி கேன் அசத்தல் சாதனை

இங்கிலாந்து கேப்டன் ஹாரி கேன் 2025-26 சீசனில் 70 கோல்களை அடித்து, போர்ச்சுகல் ஜாம்பவான் ரொனால்டோவை முறியடித்துள்ளார். இதன் மூலம், 21 ஆம் நூற்றாண்டில் ஒரே சீசனில் அதிக கோல்கள் அடித்தவர்கள் பட்டியலில், ஜாம்பவான் லியோனல் மெஸ்ஸிக்கு அடுத்த இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
ஒரே சீசனில் கேனை விட மெஸ்ஸி மட்டுமே அதிக கோல்களை அடித்துள்ளார்; அவர் 2011-12 சீசனில் 82 கோல்களும், 2012-13 சீசனில் 69 கோல்களும் அடித்துள்ளார். கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவும் இந்தப் பட்டியலில் இரண்டு முறை இடம்பெற்றுள்ளார். அவர் 2011-12 சீசனில் 69 கோல்களும், 2014-15 சீசனில் 66 கோல்களும் அடித்துள்ளார்.
70 கோல்:
கேனின் இந்த அசாதாரணமான கோல் எண்ணிக்கை, ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சீசனை எடுத்துக்காட்டுகிறது. இது அவரை நவீன கால்பந்தாட்டத்தில் ஒரே சீசனில் அதிக கோல்கள் அடித்த மிகச்சிறந்த வீரர்களில் ஒருவராக நிலைநிறுத்துகிறது. நடைபெற்று வரும் 2026 உலகக் கோப்பை தொடரில் இங்கிலாந்து அணியின் கடைசி க்ரூப் சுற்று ஆட்டத்தில் பனாமாவுக்கு எதிராக கோல் அடித்ததன் மூலம் கேன், தனது 70 கோல்கள் என்ற எண்ணிக்கையை எட்டினார்.
பனாமாவுக்கு எதிரான போட்டியில், கடும் போட்டி நிறைந்த முதல் பாதிக்குப் பிறகு, 62-வது நிமிடத்தில் ஜூட் பெல்லிங்ஹாம் மூலம் இங்கிலாந்து அணி இறுதியாக வெற்றிக்கான திருப்புமுனையைக் கண்டது. ஒரு கார்னரை தொடர்ந்து பெனால்டி பகுதிக்குள் மிக விரைவாக செயல்பட்ட அந்த வீரர், கோல் கம்பத்திற்கு அருகிலேயே ஒரு புத்திசாலித்தனமான கோலை அடித்து தனது அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார்.
முன்னணியில் ஹாரி கேன்:
வெறும் ஆறு நிமிடங்கள் கழித்து, பெல்லிங்ஹாம் கேப்டன் ஹாரி கேனுக்கு ஒரு அருமையான கிராஸை வழங்கினார். கேன் அதை தலையால் முட்டி கோலாக்கி இங்கிலாந்தின் முன்னிலையை இரட்டிப்பாக்கினார், இதன் மூலம் இந்த சீசனில் தனது கோல்களின் எண்ணிக்கையை 70 ஆக உயர்த்தினார்.
கேனின் கோல் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கோலாக அமைந்தது, ஏனெனில் அது அவரை 11 ஃபிஃபா உலகக் கோல்களை எட்டச் செய்தது. இதன் மூலம் அவர், கேரி லினக்கரின் முந்தைய சாதனையான 10 கோல்களை முறியடித்து, இப்போட்டியில் இங்கிலாந்தின் தனிப்பட்ட முன்னணி கோல் அடித்த வீரர் ஆனார்.
மேலும், குரோஷியாவுக்கு எதிரான தொடக்க ஆட்டத்தில் இரண்டு கோல்கள் அடித்து லினக்கருடன் சமநிலையை எட்டியதைத் தொடர்ந்து, இந்த கோல் அந்த வீரரை இங்கிலாந்து அணிக்காக முக்கிய சர்வதேச போட்டிகளில் 18 கோல்களை எட்ட வைத்தது.