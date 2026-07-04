கால்பந்து

கேப் வெர்டேவுக்கு எதிராக கோல்: பீலே, எம்பாப்வே உள்ளிட்டோர் சாதனைகளை தகர்த்தெறிந்த மெஸ்சி..!

உலக கோப்பை நாக்அவுட் போட்டிகளில் மட்டும் 6 கோல்கள் அடித்ததுடன், 6 கோல்கள் அடிப்பதற்கு உறுதுணையாக (Assists) இருந்துள்ளார்.
மெஸ்சி
மெஸ்சி
Published on

அர்ஜென்டினா வீரர் கால்பந்து மைதானத்தில் இறங்கினாலே, சாதனைமேல் சாதனைப் படைத்து வருகிறார். அவர் இந்த உலக கோப்பையில் இதுவரை 7 கோல் அடித்துள்ளார். 4 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். நான்கிலும் கோல் அடித்துள்ளார். இன்று 29-வது நிமிடத்தில் கோல் அடித்தார். கோல் மட்டும் அடிக்காமல் சக வீரர்கள் கோடி அடிப்பதற்கும் (Assists Goal) உறுதுணையாக இருந்து வருகிறார்.

இன்றைய கோல் மூலம் மெஸ்சி பல்வேறு சாதனைகள் படைத்துள்ளார். அவற்றை பார்ப்போம்.

உலக கோப்பை கால்பந்து வரலாற்றில் 20 கோல்கள் அடித்து சாதனைப் படைத்துள்ளார். எம்பாப்வே 18 கோல்கள் அடித்துள்ளார்.

நாக்அவுட் போட்டிகளில் மட்டும் 6 கோல்கள் அடித்ததுடன், 6 கோல்கள் அடிப்பதற்கு உறுதுணையாக (Assists) இருந்துள்ளார். இதன் மூலம் பீலே, எம்பாப்வே சாதனைகளை முறியடித்துள்ளார்.

தொடர்ச்சியாக 8 போட்டிகளில் கோல்

உலக கோப்பை போட்டியில் தொடர்ச்சியாக 8 போட்டிகளில் களம் இறங்கி கோல் அடித்த முதல் வீரர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார்.

இரண்டு உலக கோப்பையில் (2022 மற்றும் 2026) 7 கோல்களுக்கு மேல் அடித்த முதல் வீரர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார். எம்பாப்வே 6 கோல்களுடன் 2-வது இடத்தில் உள்ளார்.

மெஸ்சி
மெஸ்சி

அர்ஜென்டினாவுக்காக அதிக கோல் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் இடம்

உலக கோப்பையில் அர்ஜென்டினா அணிக்காக அதிக கோல் அடித்தவர்கள் பட்டியலில் கில்லர்மோ ஸ்டேபிள் 8 கோல்கள் உடன் முதல் இடத்தில் உள்ளார். மெஸ்சி தற்போது 7 கோல்கள் அடித்துள்ளார். தென்ஆப்பிரிக்கா வீரர் அடேமிர் 1950-ல் 9 கோல்கள் அடித்ததுதான் ஒரு வீரர் அடித்த அதிகபட்ச ஸ்கோராக உள்ளது.

நாக்அவுட் போட்டிகளில் மட்டும் தொடர்ச்சியாக 5 போட்டிகளில் கோல் அடித்துள்ளார். இதற்கு முன்னதாக கியொர்கி சரோசி (ஹங்கேரி, விவா (பிரேசில்) இதே சாதனையை படைத்துள்ளனர்.

அதிக வயதில் கோல் அடித்த வீரர்கள் பட்டியலில் இடம்

35 வயதிற்குப் பிறகு உலக கோப்பையில் 14 கோல்கள் அடித்துள்ளார்.

பிஃபா உலக கோப்பையில் மெஸ்சி 22 அணிகளுக்கு எதிராக விளையாடியுள்ளார். இதில் 14 அணிகளுக்கு எதிராக கோல் அடித்துள்ளார்.

நாக்அவுட் போட்டியில் அதிக வயதில் கோல் அடித்த 3-வது வீரர் மெஸ்சி ஆவார். முன்னதாக ரொனால்டோ (42 வயது 39 நாட்கள்), பெப்பே (39 வயது 283 நாள்). மெஸ்சி 39 வயது 9 நாளில் கோல் அடித்துள்ளார்.

Lionel Messi
argentina
அர்ஜென்டினா
மெஸ்சி
FIFA World Cup
பிபா உலக கோப்பை
X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com