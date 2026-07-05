உலகக் கோப்பை கால்பந்து: பிரேசிலை வீழ்த்திய நார்வே காலிறுதிக்கு முன்னேறி அசத்தல்!

உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் பிரேசில் அணியை வீழ்த்து நார்வே அணி காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியது.
பிபா சார்பில் நடத்தப்பட்டு வரும் உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரில் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. நாக்-அவுட் முறையில் நடக்கும் இந்த ஆட்டங்களில் தோல்வியடையும் அணிகள் தொடரில் இருந்து வெளியேறும். இதில் வெற்றி பெறும் அணிகள் மட்டும் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறும்.
முதல் முறை:
பிரேசில் அணிக்கு எதிராக 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் பெற்ற வெற்றியின் மூலம், எர்லிங் ஹாலண்ட் 79-ஆவது நிமிடத்தில் தலையால் முட்டி கோல் அடித்து முன்னிலை கோலை பதிவு செய்தார். மேலும், ஆட்ட நேரம் முடிவதற்குள் மீண்டும் ஒரு கோல் அடித்து, நார்வே அணியை முதல் முறையாக உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் காலிறுதிக்கு அழைத்துச் சென்றார்.
இந்த ஆட்டத்தில் பெரும்பாலான நேரம் பெரிதாக சோபிக்காமலும், பந்தை குறைவாகவே தொட்டும் இருந்த ஹாலண்ட், மிகவும் தேவைப்பட்ட நேரத்தில் தனது ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். இடைவேளையில் களமிறங்கிய ஆண்ட்ரியாஸ் ஷெல்டெரப் கச்சிதமாக பந்தை அசிஸ்ட் செய்ய, தனது தலையின் வலது பக்கத்தால் பந்தை முட்டினார்.
வெற்றி:
உலகக் கோப்பையில் தனது ஆறாவது கோலை ஹாலண்ட் அடித்தார். ஆட்டத்தின் 79-ஆவது நிமிடத்தில் இந்த கோல் அடித்த ஹாலண்ட், இந்தத் தொடரில் அதிக கோல்கள் அடித்த லியோனல் மெஸ்ஸியின் சாதனையை சமன் செய்தார். தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 90-ஆவது நிமிடத்தில் ஹாலண்ட் மற்றொரு கோல் அடிக்க நார்வே அணி 2-1 என முன்னிலை பெற்றது.
கூடுதல் நேரத்தின் பிற்பகுதியில் பெனால்டி கிக் மூலம் நெய்மர் கோல் அடித்தார். இதனால் பிரேசில் அணி 2-1 என கோல் கணக்கை தொடங்கியது. முதல் கோல் அடித்த நிலையில், பிரேசில் அணி கடைசி வரை கோல் அடிக்கவில்லை. இதனால், நார்வே அணி 2-1 கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.