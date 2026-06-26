உலகக் கோப்பை கால்பந்து: நார்வே அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பிரான்ஸ் 1-4 கணக்கில் வெற்றி

உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இன்றைய ஆட்டத்தில் நார்வே மற்றும் பிரான்ஸ் அணிகள் மோதின. போஸ்டன் மைதானத்தில் நடந்த இந்தப் போட்டியில் தொடக்கம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் கோல் கணக்கை தொடங்க முனைப்பு காட்டினர்.
ஆட்டம் தொடங்கிய 7-ஆவது நிமிடத்தில் பிரான்ஸ் வீரர் ஔஸ்மேன் டெம்பெலெ அசிஸ்ட்-இல் எம்பாப்பே கோல் அடித்து அசத்தினார். இதன் மூலம் பிரான்ஸ் அணி 0-1 கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. தொடர்ந்து 20-ஆவது நிமிடத்தில் எம்பாப்பே அசிஸ்ட்-இல் டெம்பெலெ கோல் அடிக்க பிரான்ஸ் அணி 0-2 கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.
21-ஆவது நிமிடத்தில் நார்வே வீரர் ஆண்ட்ரியஸ் ஸ்கெல்டெரப் அசிஸ்ட்-இல் தெலோ அசர்கார்டு கோல் அடிக்க நார்வே அணி 1-2 என கணக்கை தொடங்கியது. 32-ஆவது நிமிடத்தில் டெம்பெலெ பிரான்ஸ் அணிக்காக மற்றொரு கோல் அடிக்க அந்த அணி 1-3 கணக்கில் வலுவான முன்னிலை பெற்றது.
ஆட்டத்தின் முதல் பாதி வரை பிரான்ஸ் அணி 1-3 கணக்கில் முன்னிலையை தொடர்ந்தது. தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் இரண்டாவது பாதியில் நார்வே அணி கோல் அடிக்கும் முயற்சிகளுக்கு பலனிளிக்கவில்லை. ஆட்டத்தின் இறுதியில் பிரான்ஸ் அணி டிசெய்ர் டௌ கோல் அடிக்க 1-4 கணக்கில் முன்னிலை பெற்று அபார வெற்றி பெற்றது.