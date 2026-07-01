உலகக் கோப்பை கால்பந்து: டி.ஆர். காங்கோவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து 2-1 கணக்கில் அபார வெற்றி

உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடரின் ரவுண்ட் ஆஃப் 32 சுற்றில் இங்கிலாந்து மற்றும் டி.ஆர். காங்கோ அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. அட்லாண்டா மைதானத்தில் நடந்த இந்தப் போட்டியில் தொடக்கம் முதலே இரு அணி வீரர்களும் கோல் அடிக்க தீவிரம் காட்டினர்.
ஆட்டத்தின் 7-ஆவது நிமிடத்தில் டி.ஆர். காங்கோ தனது கோல் கணக்கை தொடங்கியது. அந்த அணியின் எம்பெம்பா அசிஸ்ட்-இல் ப்ரியன் சிபெங்கா கோல் அடிக்க டி.ஆர். காங்கோ அணி 0-1 கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. இதைத் தொடர்ந்து இங்கிலாந்து அணி கோல் அடிக்க மேற்கொண்ட முயற்சிகள் அந்த அணிக்கு சாதகமாக அமையவில்லை.
இதனால் ஆட்டத்தின் முதல் பாதி வரை 0-1 கணக்கில் முன்னிலையில் இருந்தது. ஆட்டத்தின் இரண்டாவது பாதியில் இரு அணிகளும் வீரர்களை மாற்ற தீவிரம் செலுத்திய நிலையில் இங்கிலாந்து அணி 75-ஆவது நிமிடத்தில் தனது முதல் கோலை அடித்தது. அந்தோனி ஜோர்டன் அசிஸ்ட் செய்ய ஹேரி கேன் கோல் அடிக்க ஆட்டம் 1-1 கணக்கில் சமநிலைக்கு வந்தது.
தொடர்ந்து மற்றொரு கோலை அடித்து ஆட்டத்தில் வெற்றியை நெருங்க இரு அணிகளும் கடுமையாக போராடின. ஆட்டத்தின் 86-ஆவது நிமிடத்தில் மீண்டும் அந்தோனி ஜோர்டன் அசிஸ்ட்-இல் ஹேரி கேன் கோல் அடிக்க இங்கிலாந்து அணி 2-1 கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. ஆட்டத்தின் இறுதிவரை டி.ஆர். காங்கோ கோல் அடிக்காததால் இங்கிலாந்து அணி 2-1 கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.