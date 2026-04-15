IPL 2026 | இம்பாக்ட் வீரராக களமிறங்கி மீண்டும் ஆரஞ்சு தொப்பியை கைப்பற்றிய கோலி

பெங்களூருவில் உள்ள சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற போட்டியில், விராட் கோலி முதல் முறையாக மாற்று வீரராகக் களமிறங்கினார். சிறப்பாக ஆடிய விராட் கோலி ஆர்.சி.பி. அணி வெற்றி பெற பங்களித்து, ஆரஞ்சு தொப்பியை மீண்டும் கைப்பற்றினார்.
இதன் காரணமாக லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிராக ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி ஐந்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் எளிதாக வெற்றி பெற்றது.
உடற்தகுதி குறித்த கவலைகள் நிலவி வந்த நிலையில், போட்டிக்கு முந்தைய நாட்களில் காய்ச்சல் மற்றும் முழங்கால் பிரச்சனையால் அவதிப்பட்ட கோலி, முதலில் அணியில் இடம்பெறவில்லை.
அவரை ஒரு மாற்று வீரராகக் களமிறக்கும் முடிவு, களத்தில் அதிக நேரம் செலவிடுவதைத் தவிர்த்து, சேஸிங்கில் மட்டும் அவரது பங்களிப்பை கட்டுப்படுத்தி, அவரது பணிச்சுமையை நிர்வகிக்க ஆர்.சி.பி. அணிக்கு உதவியது.
147 ரன்களைத் துரத்திய பெங்களூரு அணிக்கு விராட் கோலி தன் பங்கிற்கு, 34 பந்துகளில் 49 ரன்கள் எடுத்து இன்னிங்ஸை நிலைநிறுத்தினார். இதில் ஆறு பவுண்டரிகளும் ஒரு சிக்ஸரும் அடங்கும், மேலும் அவரது ஸ்டிரைக் ரேட் 144 ஆக இருந்தது.
11-ஆவது ஓவரில் ஆவேஷ் கான் வீசிய பந்தில் ஆட்டமிழந்தபோதிலும், ஆர்.சி.பி. அணியின் வேகம் குறையாமல் இருந்தது, மேலும் அந்த அணி வெறும் 15.1 ஓவர்களில் இலக்கைத் துரத்திப் பிடித்தது.