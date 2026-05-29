கிரிக்கெட்

குஜராத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சூர்யவன்ஷி படைத்த சாதனைகள்

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக பல சாதனைகளை முறியடித்து தனது அபாரமான ஆட்டத்தை தொடர்ந்தார்.
ஐ.பி.எல். 2026 டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் 15 வயதான வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஒவ்வொரு போட்டியிலும் சாதனை படைப்பது மற்றும் முந்துவதை வாடிக்கையாக கொண்டிருக்கிறார். அந்த வகையில், நேற்று (வெள்ளிக்கிழமை) இரவு குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐ.பி.எல். 2026 இரண்டாவது தகுதிச்சுற்று போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக பல சாதனைகளை முறியடித்து தனது அபாரமான ஆட்டத்தை தொடர்ந்தார்.

சூர்யவன்ஷி மிகவும் முதிர்ச்சியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, 8 பவுண்டரிகள் மற்றும் 7 சிக்ஸர்களுடன் 47 பந்துகளில் 96 ரன்களை விளாசினார். ஒரே ஐ.பி.எல். சீசனில் 700 ரன்கள் எடுத்த முதல் அறிமுக வீரர் என்ற பெருமையை சூர்யவன்ஷி பெற்றார்.

தற்போது அவர் 16 போட்டிகளில் 48.50 சராசரியில் 776 ரன்கள் எடுத்துள்ளார். மேலும், ஐ.பி.எல். வரலாற்றில் 1000 ரன்களை வெறும் 440 பந்துகளில் எட்டியதன் மூலம், இந்த சாதனையை அதிவேகமாக எட்டிய வீரர் என்ற பெருமையையும் அவர் பெற்றார்.

545 பந்துகளில் இந்த சாதனையை வைத்திருந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஜாம்பவான் ஆண்ட்ரே ரசலை விட இது குறிப்பிடத்தக்க வேகமானதாகும் . இந்த சாதனையை அடைய தேவையான இன்னிங்ஸ்களின் அடிப்படையில், இந்த இளம் வீரர் (23 இன்னிங்ஸ்கள்) ஷான் மார்ஷுக்கு (21 இன்னிங்ஸ்கள்) அடுத்த இடத்தில் உள்ளார்.

சூர்யவன்ஷி முறியடித்த மற்றொரு சாதனை சாய் சுதர்சனுக்கு சொந்தமானது. அவர் தனது 15 வயது, 63 நாட்களில் ஒரு ஐ.பி.எல். சீசனில் 700 ரன்கள் எடுத்ததன் மூலம், இந்த சாதனையை நிகழ்த்திய இளம் பேட்ஸ்மேன் என்ற பெருமையையும் பெற்றார்.

