2027 ஐ.பி.எல்.-இல் பல அணிகளுக்கு புது கேப்டன்கள் - சுனில் கவாஸ்கர்

ஆண்டி ஃப்ளவர், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் பயிற்சியாளராக தற்போது தொடர்ச்சியாக இரண்டு முறை ஐ.பி.எல். கோப்பையை வென்றுள்ளார்.
ஐ.பி.எல். 2026-இல் ஆர்.சி.பி.ஃஇன் வெற்றிக்கு விராட் கோலி, புவனேஷ்வர் குமார், க்ருணால் பாண்டியா போன்ற நட்சத்திர வீரர்கள் முன்னணியில் இருந்தபோதிலும் , பின்னணி ஊழியர்களின் பங்கு மிகச் சிறப்பாக இருந்தது.
ஆர்.சி.பி. அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வரும் வேளையில், ஃப்ளவரின் முந்தைய அணியான லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ், ஐ.பி.எல். 2026 தொடரில் 10 அணிகளில் கடைசி இடத்தைப் பிடித்தது.
அவர்களின் தொடர் முடிவடைந்த பிறகு, பண்ட் கேப்டன் பதவியில் இருந்து விலகினார். இந்திய ஜாம்பவான் சுனில் கவாஸ்கர், எல்.எஸ்.ஜி.-இன் பயிற்சி ஊழியர்களின் பங்கைப் பாராட்டினார். மேலும், வேறு கேப்டன் மாற்றங்களும் ஏற்படக்கூடும் என்றும் அவர் கூறினார்.
இதுகுறித்து பத்திரிகை ஒன்றில் எழுதியுள்ள சுனில் கவாஸ்கர், "புள்ளிப் பட்டியலில் கடைசி இடத்தைப் பிடித்த தனது அணியின் கேப்டன் பதவியில் இருந்து ரிஷப் பண்ட் விலகியது, அடுத்த சீசனுக்கான முதல் கேப்டன் மாற்றமாகும். அடுத்த ஆண்டு புதிய சீசன் தொடங்குவதற்கு முன்பு இன்னும் பல மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும்.
இது நிச்சயமாக துணை பணியாளர்களை பாராட்டுவதாக அமையாது. இது அந்த அணியில் ஒரு முழுமையான மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்குமா என்பதை பார்ப்பது சுவாரஸ்யமாக இருக்கும்," என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.