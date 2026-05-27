ஒரே இன்னிங்ஸில் எக்கச்சக்க சாதனைகளை படைத்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி!

கிறிஸ் கெய்லின் முந்தைய சாதனையை அவர் முறியடித்துள்ளார்.
ஐ.பி.எல். 2026 டி20 தொடரின் எலிமினேட்டர் சுற்றில் இன்று (மே 27) நடைபெற்ற போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (SRH) அணிக்கு எதிராக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (RR) அணிக்காக வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆடிய பிரமிக்க வைக்கும் இன்னிங்ஸ் மூலம், கிரிக்கெட்டின் மிகவும் அதிரடியான இளம் பேட்ஸ்மேன்களில் ஒருவர் என்ற தனது பெயரை மேலும் உறுதிப்படுத்தினார்.

15 வயதான தொடக்க ஆட்டக்காரரான வைபவ் சூர்யவன்ஷி, வெறும் 29 பந்துகளில் 97 ரன்களை விளாசி அதிரடி பேட்டிங்கில் அசத்தினார். இவரது இந்த அபாரமான ஆட்டத்தில் ஐந்து பவுண்டரிகளும், வியக்க வைக்கும் வகையில் 12 சிக்சர்களும் அடங்கும். இது ராஜஸ்தான் அணி 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 243 ரன்கள் என்ற மிகப்பெரிய ஸ்கோரை எட்ட உதவியது.

வைபவ் சூர்யவன்ஷி இந்த சீசனில் தற்போது 65 சிக்சர்களை விளாசியுள்ளார் - இது ஒரு ஐ.பி.எல். தொடரில் எந்தவொரு பேட்ஸ்மேனும் அடித்த அதிகபட்ச சிக்ஸர்கள் ஆகும். 2012 ஐ.பி.எல். சீசனில் 59 சிக்ஸர்களை அடித்திருந்த கிறிஸ் கெய்லின் முந்தைய சாதனையை அவர் முறியடித்துள்ளார்.

அந்த இளம் வீரர் வெறும் 16 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்து, ஐ.பி.எல். பிளேஆஃப் வரலாற்றில் அதிவேக அரைசதம் என்ற சாதனையை சமன் செய்தார். இதற்கு முன்னர், 2014-ஆம் ஆண்டு பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் குவாலிஃபையர் 2 போட்டியில் சுரேஷ் ரெய்னா இந்த சாதனையை நிகழ்த்தியிருந்தார்.

16 பந்துகளில் அடித்த இந்த அரைசதம், சூர்யவன்ஷி 20 பந்துகளுக்கும் குறைவான நேரத்தில் அடித்த ஐந்தாவது ஐ.பி.எல். அரைசதம் ஆகும் — இது ஐ.பி.எல். வரலாற்றில் இரண்டாவது அதிகபட்ச எண்ணிக்கையாகும். சன்ரைசர்ஸ் ஐதராபாத்தின் அபிஷேக் சர்மா மட்டுமே ஆறு அரைசதங்களுடன் அவரை விட அதிக சாதனைகளை படைத்துள்ளார்.

சூர்யவன்ஷி அடித்த 12 சிக்சர்களில் எட்டு, பவர்பிளே ஓவர்களில் அடிக்கப்பட்டு, ஒரு இன்னிங்ஸின் முதல் ஆறு ஓவர்களில் அதிக சிக்சர்கள் அடித்ததற்கான புதிய ஐ.பி.எல். சாதனையை அவர் படைத்தார். இதற்கு முந்தைய ஏழு சிக்சர்கள் என்ற சாதனையை, சூர்யவன்ஷி உட்பட பல பேட்ஸ்மேன்கள் கூட்டாக வைத்திருந்தனர்.

சூர்யவன்ஷி தற்போது இந்த சீசனில் பவர்பிளேயில் 490 ரன்கள் குவித்து, 2016-இல் டேவிட் வார்னர் படைத்திருந்த 467 பவர்பிளே ரன்கள் என்ற நீண்டகால ஐ.பி.எல். சாதனையை முறியடித்துள்ளார். அதிரடி தொடக்க ஆட்டக்காரரான இவர், தற்போது ஐ.பி.எல். போட்டிகளில் 10 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சிக்சர்களை அடித்த நான்கு இன்னிங்ஸ்களை பதிவு செய்து, கிறிஸ் கெய்ல் வைத்திருந்த சாதனையை சமன் செய்துள்ளார்.

எலிமினேட்டர் போட்டியில் 12 சிக்சர்களை விளாசியதன் மூலம், ஐ.பி.எல். பிளேஆஃப் அல்லது நாக் அவுட் போட்டியில் அதிக சிக்சர்கள் அடித்ததற்கான புதிய சாதனையை சூர்யவன்ஷி படைத்துள்ளார். இதற்கு முந்தைய சாதனை, 2023-இல் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்காக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிராக 10 சிக்சர்களை அடித்திருந்த ஷுப்மன் கில்லிடம் இருந்தது.

அவரது 12 சிக்சர்கள், தற்போது ஒரு ஐ.பி.எல். இன்னிங்ஸில் ஒரு இந்திய பேட்ஸ்மேன் அடித்த அதிகபட்ச சிக்சர்களின் எண்ணிக்கையாகும்.

சூர்யவன்ஷியின் இந்த சீசனுக்கான ரன் எண்ணிக்கை தற்போது 680 ஆக உயர்ந்துள்ளது — இது ஐபிஎல் வரலாற்றில் அறிமுக வீரர் ஒருவர் எடுத்த அதிகபட்ச ரன்களாகும். இதன் மூலம், 2023 சீசனில் 625 ரன்கள் எடுத்திருந்த சக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் பேட்ஸ்மேனான யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலை அவர் முந்தினார்.

