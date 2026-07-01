மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர்- நியூசிலாந்து அணியின் பட்டியல் வெளியீடு

மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் நியூசிலாந்து அணி பங்கேற்கவுள்ளது. கரீபியன் பகுதியில் உள்ள ப்ரொவிடென்ஸ் ஸ்டேடியத்தில் ஒருநாள் தொடருக்காக இரு அணிகளும் தயாராகி வருகின்றன.
இந்தத் கிரிக்கெட் தொடர், வரும் ஜூலை 11அன்று கயானாவில் தொடங்க உள்ளது. இந்நிலையில் முதல் மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் கயானாவில் நடைபெறும். மேலும் இறுதி இரண்டு போட்டிகளுக்கு இவ்விரு அணிகளும் பார்படாஸ் செல்லும்.
இந்த ஒருநாள் தொடரில்16 பேர் கொண்ட நியூசிலாந்து அணிக்கு மூத்த ஆல்-ரவுண்டரான மிட்செல் சான்ட்னர் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மேலும் அணியில் பங்குபெறுபவர்கிளின் பட்டியல், மிட்செல் சாண்ட்னர்(கேப்டன்), டாம் லாதம்(விக்கெட் கீப்பர்), மிட்ச் ஹே(விக்கெட் கீப்பர்), மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், மார்க் சாப்மேன், கிறிஸ்டியன் கிளார்க், ஜேக்கப் டஃபி, மேத்யூ ஃபிஷர்(வரம்பற்றவர்), டீன் ஃபாக்ஸ்கிராஃப்ட், நிக் கெல்லி, ஜெய்டன் லெனாக்ஸ், டேரில் மிட்செல், ஹென்றி நிக்கோல்ஸ், பென் சியர்ஸ், நாதன் ஸ்மித், வில் யங் ஆகியோர் நியூசிலாந்து அணியில் இடம்பெற உள்ளனர்.
இதில் வேகப்பந்து வீச்சாளர் மேத்யூ ஃபிஷர் முதன்முறையாக தேசிய ஒருநாள் அணியில் இடம்பிடித்துள்ளார்.
மூத்த வேகப்பந்து வீச்சாளர்களான மாட் ஹென்றி, கைல் ஜேமிசன்மேலும், வில் ஓ'ரூர் ஆகியோர் ஓய்வில் உள்ளனர். இந்தத் தொடரில், நட்சத்திர பேட்ஸ்மேனான கேன் வில்லியம்சன் பங்கேற்கவில்லை.
மேலும் ப்பின் ஆலன் மற்றும் கிளென் பிலிப்ஸ் போன்ற வழக்கமான ஒருநாள் மற்றும் டி20 போட்டிகளில் விளையாடும் வீரர்கள் காயங்கள் காரணமாக விளையாடவில்லை.