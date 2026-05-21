IPL 2026 | ஐ.பி.எல். வரலாற்றில் முதல்முறை... அனைத்து லீக் போட்டிகளையும் தவறவிட்ட எம்.எஸ். தோனி

அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஐ.பி.எல். 2026 தொடரின் 66-ஆவது போட்டியில், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிராக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி டாஸ் வென்று முதலில் பந்துவீச தீர்மானித்தது.
சென்னை அணியில், குர்ஜப்நீத் சிங் மற்றும் மேத்யூ ஷார்ட் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. தங்களின் கடைசி லீக் போட்டியில் தோல்வி அடைந்தால், பிளேஆஃப் சுற்றுக்கான வாய்ப்புகள் பறிபோகும் என்பதை அறிந்து சி.எஸ்.கே. அணி களமிறங்குகிறது.
காயங்கள் அவர்களின் பயணத்தைப் பாதித்துள்ளதால், அரையிறுதிக்கு முன்னேறுவதற்கான கணிதரீதியான வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைந்துள்ளன. ஐ.பி.எல். வரலாற்றில் தோனி அனைத்து லீக் சுற்று போட்டிகளையும் தவறவிடுவது இதுவே முதல் முறையாகும்.
இங்கு பெறும் வெற்றி முதல் நான்கு இடங்களை உறுதி செய்யாது என்றாலும், சி.எஸ்.கே. அணி மற்ற போட்டிகளின் முடிவுகள் தங்களுக்கு சாதகமாக அமைவதையே சார்ந்திருக்க வேண்டும். டாஸ் வென்ற பிறகு, அகீல் ஹொசைன் மற்றும் பிரசாந்த் வீருக்குப் பதிலாக குர்ஜப்நீத் மற்றும் ஷார்ட் ஆகியோர் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக கெய்க்வாட் கூறினார் .
"ஆட்டத்தில் வேகமும் பவுன்சும் இருக்கும், அதை நாங்கள் ஆரம்பத்திலேயே ஆராய விரும்புகிறோம். இது செயல்முறையை நம்புவதை பற்றியது, மேலும் நாங்கள் எதிர்பார்த்தபடி முடிவுகள் கிடைக்கவில்லை. நாங்கள் இதை எளிமையாக வைத்து, நிலைமையை மாற்ற விரும்புகிறோம்," என்று அவர் கூறினார்.