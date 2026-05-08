வருமான வரி செலுத்துவதில் முன்மாதிரியாக திகழும் ‘தல’ எம்.எஸ்.தோனி!

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும், 'தல' என்று ரசிகர்களால் அன்போடு அழைக்கப்படும் மகேந்திர சிங் தோனி, களத்தில் மட்டுமல்லாமல் வரி செலுத்துவதிலும் ஒரு முன்மாதிரியாகத் திகழ்கிறார்.
2023-24 நிதியாண்டில் ஜார்கண்ட் மற்றும் பீகார் ஆகிய இரு மாநிலங்களை உள்ளடக்கிய மண்டலத்தில், அதிக வரி செலுத்திய தனிநபர் என்ற பெருமையை தோனி மீண்டும் பெற்றுள்ளார்.
வருமான வரித் துறையின் தரவுகளின்படி, கடந்த நிதியாண்டில் தோனி சுமார் 38 கோடி ரூபாயை முன்கூட்டிய வரியாக செலுத்தியுள்ளதாக, வருமான வரித்துறையின் முதன்மை ஆணையர் சுதாகர் ராவ் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கு முந்தைய ஆண்டிலும் அவர் இதே அளவிலான வரியைச் செலுத்தியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதன் மூலம், தொழில்முறை கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகும், அவரது வருமானம் மற்றும் வணிக முதலீடுகள் நிலையாக இருப்பதையும், அவர் நாட்டின் சட்டங்களுக்கு மதிப்பளித்து முறையாக வரி செலுத்துவதையும் இது காட்டுகிறது.
தோனி ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக விளையாடுவது மட்டுமின்றி, விவசாயம், விளையாட்டு உடைகள், உணவகங்கள் மற்றும் சினிமா தயாரிப்பு எனப் பல்வேறு துறைகளில் முதலீடு செய்துள்ளார்.
இதன்மூலம் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு வரி செலுத்துவது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை இளைஞர்களுக்குத் தன் செயலின் மூலம் எம்.எஸ்.தோனி உணர்த்தியுள்ளார்.